ФРГ отреагировала на «уродование» Берлинской стены украинским депутатом

Посольство Германии на Украине сожалеет о порче фрагмента Берлинской стены депутатом от БПП Алексеем Гончаренко и констатирует нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном на сайте дипучреждения.

«Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, расположенной на территории посольства. Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях», — говорится в сообщении.

Как сообщало EADaily, депутат Рады от БПП Алексей Гончаренко ранее в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены, который находится у посольства Германии в Киеве, немецким словом «nein» («нет»).

Пресс-служба киевской полиции заявила, что поступок народного депутата должна рассматривать прокуратура, поскольку полиция не может его наказать из-за депутатского иммунитета. В пресс-службе прокуратуры Киева, сказали, что действия Гончаренко — это дело полиции, поскольку это административное нарушение, а не уголовное преступление.

Фрагмент Берлинской стены был установлен в Киеве в ноябре 2009 года по случаю 20-летия ее падения. Подобные небольшие фрагменты стены, разделявшей более 30 лет во времена «холодной войны» столицу Германии на Западный и Восточный Берлин, установлены во многих городах мира, в частности, в Нью-Йорке, Мадриде, Буэнос-Айресе, Риге, а также перед Европейским парламентом. Немецкая сторона в 2009 году взялась за собственный счет доставить в Киев фрагмент Берлинской стены и профинансировать его установку на территории посольства.