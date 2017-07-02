ФРЕЙДИЗМ УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ. СКОРО.

Меня прочти невозможно удивить. Но последние пару лет я с особым интересом изучаю семинары психолога Алексея Александровича Меняйлова. Для начального ознакомления я рекомендую к просмотру его ролик “Такой вот неизвестный, но ломовой прием” (https://www.youtube.com/watch?v=ApJHM1Okho0&t=59s).

Первое осмысление идей Меняйлова привело меня к малодушной идее, что теорию Меняйлова необходимо срочно изучить, а само учение засекретить, поскольку оно представляет колоссальные возможности в части манипулирования поведением человека.

Однако, как мне представляется, на текущий момент само учение находится лишь в начале формирования, но даже в этом состоянии оно является систематизированным набором парадоксальных и точных умозаключений, наблюдений, практических приёмов и откровений.

Если фрейдизм покоится на идее получения удовольствия, то учение Меняйлова базируется на принципе минимизации умственной деятельности. В системологии известен принцип стремления системы к покою – точке равновесия. Этот принцип можно спроецировать на все человеческое поведение.

Отупение (минимум умственной деятельности) – ключевое понятие учения. Вообще, те определения и термины, которые вводит Меняйлов, несомненно, шокируют. Однако, как показывает мой опыт – правда редко бывает лицеприятной.

Правда – краеугольный камень учения Меняйлова. Человечество завралось так, что не в состоянии прийти к элементарным умозаключениям. Полуголой девице в принципе невозможно объяснить, что она оделась столь похабным образом, чтобы решить две задачи: поиск лучшего партнера на котором можно паразитировать и максимизация зависти подруг при рассказах о своих половых приключениях. На любые заверения в этом вопросе, она будет отвечать, что так ей нравится и так красиво… Тупость непрошибаемая, ведущая к краху личной жизни и сопутствующим болезням.

Меняйлов колоссальный объем исследований провел по тематике партизанского движения в годы ВОВ. Боевые потери 8000 к 1 при проведении некоторых партизанских операций и боевые потери 1 к 1 на фронте, это как говорится “две большие разницы” и Меняйлов дает ответ о причине таких результатов.

Также, Меняйлов исследовал уникальную во всех отношениях фигуру Сталина и на его примере показал, как честный человек, группа честных товарищей может добиваться сверхъестественных успехов в самых жутких условиях работы.

За время поверхностного ознакомления с теорией и практикой Меняйлова я научился очень четко идентифицировать момент предательства в общении с другими людьми. Удивительно, но на нашей планете 7 миллиардов людей, которых предавали и не одного человека, кто бы предал. Теперь я трезво оцениваю соотношение своих возможностей и величину обстоятельств. Кроме того, я стал более собранным и целеустремленным в работе.

Уверен, что со временем развитое учение Меняйлова затмит фрейдизм и станет основным инструментом в психоанализе и воспитании порядочных, честных людей, способных результативно работать в коллективе. Фрейдизм уйдет в прошлое. Скоро.

На мой взгляд, теория Меняйлова это не психология в традиционном виде, это изучение феномена человеческой морали с точки зрения науки.

Рекомендую изучать и участвовать в развитии теории Меняйлова.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110125/19321/-