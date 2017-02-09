Французские истребители были подняты из-за российских бомбардировщиков, — ВВС Франции

Французские истребители сопровождали два российских бомбардировщика, якобы приблизившиеся к границам страны, сообщают ВВС Франции.

В заявлении военных говорится, что российские бомбардировщики приблизились к берегам Бретани около 12.30 (14.30 мск), после чего для их сопровождения были подняты два истребителя Mirage 2000–5 на базе в Лорьяне и истребитель Rafale на базе в Сен-Дизье.

Сообщается, что самолеты РФ двигались в сторону Испании, но повернули назад после появления испанских истребителей F-18.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что маршрут пролета двух Ту-160 проходил в четверг через нейтральные воды в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.

Конашенков отметил, что «на отдельных этапах маршрута патрулирования Ту-160 сопровождались самолетами иностранных государств, в том числе и летчиками ВВС Великобритании, для которых сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня».

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По словам Конашенкова, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других стран.