Франция по настоящему должна быть у нас в кармане.

В RT вышла возмутительная статья Симонян с дурашливыл заголовком- Теперь нам предстоит избрать президента Франции. Никакой ответственности у людей нет. Вместо признания что мы облажались решили прикинуть дурачками.

Хватит! Вместо пожеланий нам нужно просчитать ходы! На этот раз должна быть тактика. Трамп оказался безвольным человеком, но это не снимает ответственности и с нас.

На через неделю, или сколько там, во Франции нам нужно проиграть выборы, но проиграть так чтоб проигрыш тактически играл нам на руку. А это- проигрыш в один голос. И тут-же на следующий день начинать следующую предвыборную компанию. И главное- ни слова про шулерство самого механизма французских выборов. Поговорить об этом можно, но не в этот раз.

Не в этот раз.

Создать, молчанием об этом- мнение, что и в правду от французских избирателей что-то зависит. Просто избегать этой темы. А нас будут втягивать в эту тему, я вас уверяю.

После “поражения” в один голос Марин нужно буквально стыдить французов что они плохие избиратели, и мол зачем выбрали себе президента у которого даже фамилия- Муму… а нет, тьфу Макурон! Мол где были ваши глаза, а всё мол указывало на его ничтожность.

Далее просто критиковать, а возможностей представится немало. И просто стыдить французов за выбор Макарона. Терпеливо будущим избирателям объяснять, не как бы сделать на месте Мумукрона то-то и то-то, а говорить им что есть кандидат способный всё исправить после правления этих олухов.

Перед Марин Ле Пен будет нам неудобно, наобещали а теперь слили выборы.

Но терпение. Терпение ей в объяснении французам того, что теперь ВСЕМ нужно проголосовать за Марин Ле Пен, для того чтоб стать ей диктатором.

А как её всё исправлять? Только ей стать диктатором!

И понимание ей самой, что победа в один голос маленькому Микрону не обеспечит уверенности в своих силах на этом посту. Это снова будет Оланд 2. Напыщенный и самодовольный политик ничего не сделавший для Франции. Этом же будет заниматься и Макароник на своём посту. А чем же ещё?

На следующих выборах после оглушительной и триумфальной победы Марин нужно будет арестовать своих врагов.

Без этого- никак!

Марин нужно будет уже сейчас собрать досье на своих врагов. Я про тех кто ей шьёт дело о растрате. Заказчик Оланд да Манрон.

Президентом Марин сразу же после выборов- прикажет арестовать клеветников, и под кинокамеру произвести арест негодяев! При задержании престарелому Оланду можно иногда бить резиновой дубинкой по старческим коленям. Французы будут в восторге!

Без этого никак! Показать французам Кузькину мать!

А сейчас нам всем нужно лучше подумать о будущих выборах, и уже через неделю (после выборов) Марин нужно начинать, и не стесняться без остановки стыдить французов- как можно выбирать в президенты человека, у которого никто не знает как правильно пишется фамилия?

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/18206/-