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Фрагменты корпуса пропавшего Ту-154 обнаружены в Черном море

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Фрагменты корпуса пропавшего Ту-154 обнаружены в Черном море | Русская весна

Обнаружены фрагменты корпуса пропавшего Ту-154 в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны России.

«В 1,5 километрах от черноморского побережья города Сочи на глубине 50–70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России», — говорится в сообщении.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1482646860

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