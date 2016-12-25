Фрагменты корпуса пропавшего Ту-154 обнаружены в Черном море

Обнаружены фрагменты корпуса пропавшего Ту-154 в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны России.

«В 1,5 километрах от черноморского побережья города Сочи на глубине 50–70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России», — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пропавшем Ту-154 летели ансамбль имени Александрова и девять журналистов