Фотограф Associated Press получил престижную премию за фото убийцы российского посла (ФОТО)

Главный приз престижного конкурса для фотожурналистов World Press Photo 2017 выиграл работающий в агентстве Associatedd Press фотограф Бурхан Озбилиджи (Burhan Ozbilici) со снимком убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

На сделанном им 19 декабря 2016 года фото 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ кричит рядом с телом убитого им дипломата, подняв над головой одну руку и держа пистолет в другой. События разворачиваются в Галерее современного искусства в Анкаре.

Озбилиджи в тот день снял несколько снимков, в том числе и до убийства, когда Алтынташ стоял за спиной дипломата. По словам самого фотожурналиста, несмотря на опасность происходящего, у него сработал профессиональный инстинкт и он продолжил выполнять свою работу — снимать.

В конкурсе World Press Photo 2017 приняли участие 5034 фотографа из 125 стран, которые прислали около 80 тысяч фотографий. Жюри присудили награды в восьми категориях 45 журналистам.

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Нападение на российского посла было совершено 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Стрелявший 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ выкрикивал обвинения в адрес России, касающиеся политики страны в Сирии. Напавший был застрелен спецназом, а МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.