Фото Шейк в одних стрингах взволновало Сеть

Российская супермодель Ирина Шейк настолько привыкла к постоянным фотосессиям, что даже беременность не повлияла на частоту публикаций в инстаграме манекенщицы снимков, привлекающих внимание поклонников.

Накануне ожидающая первенца Шейк продемонстрировала поклонникам свой новый образ ретро-блондинки в новой съемке для журнала Love.

Модель покрасила волосы и сделала селфи в эротическом белье, вызвав восхищение фолловеров.

Шейк долгое время не изменяла своему шоколадному цвету волос, о чем поспешила сегодня напомнить публикацией очередного секси-фото.

Беременная от актера Брэдли Купера супермодель удивила фанатов демонстрацией своего обнаженного тела.

Красотка поделилась очередным откровенным снимком из фотосессии, которая, судя по дате и отсутствию живота, была сделана почти год назад.

На снимке Шейк запечатлена в одних лишь стрингах, прижав рукой обнаженную грудь, позволяя «во всей красе» рассмотреть свою стройную фигуру.

Поклонники тут же стали писать модели комплименты, а фото набрало более 110 тысяч лайков.

Информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria’s Secre, но беременность пока не мешает ей продолжать карьеру.