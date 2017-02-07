Шоу-бизнес 

Фото новой Лары Крофт взбудоражили Сеть

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В Сети начали обсуждать выбор шведской актрисы Алисии Викандер на главную роль в фильме о приключениях Лары Крофт, который выйдет на экраны в 2018 году.

Мнения относительно выбора актрисы разделились — одни нашли поджарую Викандер убедительной в роли «расхитительницы гробниц», тогда как другие посчитали ее недостаточно сексуальной, указывая на плоскую грудь девушки.

Алисии Викандер 28 лет, она живет в Лондоне и может похвастаться премиями «SAG Awards» и «Оскар» за роль художницы Герды Вегенер в биографической драме «Девушка из Дании».

По материалам: http://ridus.ru/news/244107

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