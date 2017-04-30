Фото целлюлитных ягодиц Ким Кардашян взорвали Интернет

Пользователи Сети были шокированы сенсационными фотографиями, на которых красотка Ким Кардашян, знаменитая своими выдающимися формами, запечатлена как есть, без обработки в фотошопе. Оказывается, знаменитая филейная часть Ким в жизни больше напоминает не аппетитный подтянутый орех, а старую перезревшую тыкву.

Скандальные снимки вездесущим папарацци удалось сделать на пляже в Мексике, где семейство Кардашян решило уединиться для отдыха. Но что-то пошло не так, и фигура звездной красотки без ретуши вмиг стала достоянием широкой общественности.

После публикации на Ким обрушилась целая лавина оскорбительных и негативных высказываний по поводу ее целлюлита, которые довели и так психически неуравновешенную звезду до очередной истерики. Источники из ее близкого окружения сообщили, что Кардашян рыдает день и ночь и не понимает, откуда в людях столько жестокости.

Неизвестно, как отреагировал на этот досадный инцидент супруг знаменитости рэпер Канье Уэст, брак с которым и так в последнее время трещит по швам.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/foto-tselyulitnyh-yagodits-kim-kardashyan-vzorvali-internet.html