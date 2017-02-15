Флинна очерняют люди Обамы, — СМИ США

Члены администрации бывшего президента США Барака Обамы много месяцев вели секретную кампанию по дискредитации экс-советника нового американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, ушедшего в отставку из-за скандала в администрации вокруг разговоров с российским послом, пишет издание Washington Free Beacon со ссылкой на многочисленные источники.

По данным издания, сотрудники администрации Обамы хотели тем самым создать помехи системе национальной безопасности нового президента США Дональда Трампа и сохранить ядерную сделку с Ираном.

Как сообщили источники, сторонники Обамы, включая заместителя помощника экс-президента по национальной безопасности Бена Родса, передавали СМИ материал, который был нацелен на подрыв доверия к Флинну, выступавшему против ядерной сделки с Ираном. Участники операции намеривались противостоять усилиям администрации Трампа раскрыть секретные детали соглашения по иранскому атому, которые долгое время скрывались администрацией бывшего президента.

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что сторонники Обамы за несколько месяцев до инаугурации Трампа занимались планированием создания помех на пути у команды нового президента США по национальной безопасности.

«Нельзя отрицать, что кампания по дискредитации Флинна шла полным ходом перед днем инаугурации, она включала в себя однозначно беспокоящие и политизированные утечки (в СМИ — прим.ред.), направленные на подрыв (его репутации — ред.).

Этот пример напоминает мне о подготовке сделки с Ираном, и, вероятно, там задействованы те же персонажи», — заявил неназванный бывший советник по национальной безопасности, имеющий тесный контакт с командой Белого дома.

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«Они знали, что целью номер один является Иран… и они все знали, что их маленькое заветное соглашение с Ираном пойдет в обход правилам… Поэтому они избавились от Флинна прежде, чем какое-либо (секретное) соглашение всплыло на поверхность», — добавил неназванный источник, близкий в Флинну и Белому дому.

и издания добавили, что ушедший в отставку советник президента США по национальной безопасности готовился опубликовать многие детали ядерной сделки, которые были умышленно скрыты администрацией Обамы, чтобы заручиться поддержкой для заключения сделки. Флинн ушел «прежде, чем кто-либо смог увидеть, что произошло» с этими секретными соглашениями, добавил источник издания.

Издание отмечает, что кампания, направленная против Флинна, может перекинуться на другие важные фигуры в администрации Трампа.

В понедельник вечером Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Ранее СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком санкции против России, и представили это как нечто весьма подозрительное. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.