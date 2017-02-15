Флинн рассказал, о чём говорил с послом России

Майкл Флинн в последнем интервью, которое он дал еще в качестве советника президента США по национальной безопасности, заявил, что «не пересекал границ» в разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Daily Caller опубликовало интервью в ночь на среду.

По словам Флинна, он коротко обсудил с Кисляком высылку 35 российский дипломатов из США из-за якобы вмешательства России в президентскую кампанию. Администрация Барака Обамы 29 декабря ввела против России очередной пакет санкций, частью которого была высылка дипломатов.

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«Это (разговор с Кисляком — прим.ред.) не касалось санкций. Речь шла о 35 людях, которых выслали. И вот как это обернулось. В целом разговор был такой: „Смотрите, я знаю, что произошло. Мы все изучим“. Я никогда не говорил, что мы собираемся пересмотреть санкции или что-то в этом роде», — сказал он.

Флинн также назвал преступлением утечки в прессу его разговора с Кисляком, который предположительно был подслушан спецслужбами.

«Вы называете это утечками. А это преступное деяние. Это преступление, а не просто подмигивание или кивок», — добавил Флинн.

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Ранее Майл Флинн ушел в отставку из-за ситуации вокруг его разговора с российским послом. Кроме того, он признал, что не предоставил Белому дому полную информацию о контактах с Кисляком.