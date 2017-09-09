Фирмы-однодневки Ходорковского спонсировали бездарей в оппозиции

Отмывание денег через подставные фирмы – распространённое явление в наши дни, ставшее удобным инструментом не только для финансовых манипуляций, но и для политических. Опальный олигарх Михаил Ходорковский также активно вливает финансы через подобные теневые схемы. Журналисты представили доклад, собранные документы в котором указывают, что фирмы-однодневки успешно лоббировали интересы Ходорковского на политической арене в России и щедро награждали тех, кто эти интересы представлял.

Верхушкой этого айсберга стала компания «Корбьер Траст», с которой у целого ряда людей были подписаны договоры. Один из таких документов в 2014 году подписал Ренат Давлетгильдеев, бывший главный редактор телеканала «Дождь». Из документа следует, что Давлетгильдеев занимался созданием некоего видеопроекта, на что и получал финансирование. А уже через пару лет Давлетгильдеев подписал аналогичный договор с новой эстонской фирмой «MTU Free Access HR». Примечательно, что этот документ практически идентичен с предыдущим. Вознаграждение за деятельность впечатляет – 49 тысяч долларов.

«MTU Free Access HR», в свою очередь, работает как часы – за время своего существования компания успела сделать серию переводов активистам «Открытой России» Ходорковского, более того, по адресу бульвар Каарли 9-11 в Таллине, наряду с «MTU Free Access HR» было зарегистрировано не меньше десятка других подпольных фирм. Все они переводили внушительные суммы денег из Великобритании через Прибалтику в Россию.

Главный редактор «Открытой России» Вероника Куцылло также в стороне не осталась. Тот же договор, что был заключён с эстонской фирмой Давлетгильдеевым , за три месяца принёс ей порядка 35 тысяч долларов. В документе значится, что Вероника занималась налаживанием работы некоего интернет-портала, стало быть, опять пропаганда.

Статья о медиа-мафии Ходорковского содержит внушительный список имён и фамилий оппозиционных активистов, журналистов, которые за десятки тысяч долларов сегодня готовы сеять зёрна раздора в российском обществе, в попытках учинить в стране политический хаос, очень нужный тому, кто за него платит. Примечательно, что в «открытой России» принято утверждать, что их деятельность строится исключительно на энтузиазме, который, как стало понятно, ещё и подкреплён большими денежными вливаниями.

Но деньги это — всё равно на ветер, ведь подкупленные спрятавшейся в Лондоне вороватой олигархией псевдожурналисты не обеспечили Ходорковскому поддержку российского народа. Не смогли внушить людям, что тот, кто сегодня посредством грязных денег, некогда украденных у страны и вывезенных за рубеж, пытается управлять информационными потоками в РФ, завтра сможет открыто и честно вершить дела государства.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/20194/-