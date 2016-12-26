Финал Битвы экстрасенсов 17 сезона: коротко о финалистах, кто победил?

Финал Битвы экстрасенсов 17 сезона, смотреть онлайн. Очередной сезон популярного проекта «Битва экстрасенса» подошел к своему завершению. Он был невероятно сильным по подбору участников и в этом превзошел все предыдущие. Фанаты проекта с нетерпением следили за событиями каждого выпуска и переживали вместе с участниками программы. После предфинального выпуска программы началось голосование. Каждый поклонник проекта мог отдать голос за любимого участника. В конечном итоге победу одержал самый сильный экстрасенс.

Финал Битвы экстрасенсов 17 сезона, смотреть онлайн. В финале очередного сезона зрителям продюсеры проекта предложили подробным образом познакомиться с финалистами проекта. Маги, которые попали в 17 сезон, рассказали о своей жизни. Миллионы зрителей включали каждую субботу канал «ТНТ» для того чтобы увидеть очередной выпуск и посмотреть, какие новые испытания продюсеры проекта приготовили для участников шоу в новом выпуске. Никто не остался равнодушным к заданиям, которые в 17 сезоне выполняли маги. Им проходилось выполнять сложные испытания. Многие знают только их имена, а также методы, которые они использовали для получения важной информации, чтобы успешно выполнять задания. Однако мало кому известно, что собой представляют участники финала как обычные люди.

Надежда Шевченко

С восторгом люди, интересующиеся магией, встретили приход на шоу Надежды. Эта колдунья хорошо известна в магических кругах, поэтому она сразу сообщила съемочной группе о том, что является настоящей ведьмы. Свои способности Шевченко показала сразу. В своей работе она использовала свечи. Кроме того, она обращалась с призывом к мертвым, надеясь на их помощь. Выбрала себе таких помощников Шевченко по той причине, что у неё не было желания врать ни съемочной группе, ни телезрителям. По словам Надежды, когда она общается с миром мертвых, то она дает возможность мертвым душам свой вклад привнести в мир живых посредством контакта с нею. Надежда делала по ходу сезона пророчества по поводу того, кто из экстрасенсов окажется в финале. И ее предсказания оказались верными. Для неё стало полной неожиданностью, что Мэри Керро, которая уже два раза участвовал в мистическом проекте, снова вернулась в шоу и в 17 сезоне опять будет вести борьбу за главный приз шоу.

Финал Битвы экстрасенсов 17 сезона, смотреть онлайн. Рассказывая про свой дар, Шевченко сообщила, что его она получила в наследство от бабушки, которая увлекалась карточными гаданиями. Карты уже с 12 лет стала использовать Шевченко для предсказания судьбы. Также колдунья признавалась, что она владеет даром внушения и в состоянии заставить человека, чтобы он дал ей то, что ей необходимо и при этом не требовал позаимствованное у него возвращать назад. Страшный инцидент, который случился во дворе дома, стал поворотным моментом в её жизни. Волосы женщины поджог сосед, который распознал в ней ведьму. Когда Надежда перевернула в своей жизни эту темную страницу, то она решила исправиться и стала обращать внимание на окружающих. Люди, которые имели опыт общения с Шевченко, заявляют о том, что им она показалась отзывчивой женщиной с доброй душой.

Дария Воскобоева

На кастинг мистического проекта Дария прибыла не одна, а с поддержкой. Её сопровождал ковен ведьм из Питера. На современных аналогах метел — сигвеях они въехала на площадку. Боевая ведьма сразу же заявила о том, что имеет способность забирать магические способности чужих людей, а также на время перекрывать их. Именно она первой раскрыла загадку с человеком за ширмой. Однако позднее ведьму ждали неудачи при выполнении заданий. Свою внучку Дарию дедушка научил навыкам расставления ловушек. С раннего детства он обучил будущую ведьму навыку, как, используя голые руки, ловить птицу. Кроме того, он обучал Дарию, как поймать неуловимое. Помимо этого родственник Воскобоевой активно занимался с девушкой, чтобы его внучка развивала в себе свои необычные способности.

Финал Битвы экстрасенсов 17 сезона, смотреть онлайн. В начале 17 сезона Дария Воскобоева показала себя с самой лучшей стороны и легко прошла первые испытания. Однако во второй части сезона у неё стали случаться неудачи. Позднее ведьма рассказала, что неудачное выполнение заданий связано главным образом с тем, что у неё возникли переживания за своего мужа, и она ощущала, что всё не очень хорошо у неё дома. На глазах происходило разрушение второго брака у Дарии. И что-либо сделать ведьма для того чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону не могла. Если бы она оказала на любимого человека магическое влияние, то, её, по словам, далее, это могло бы отразиться на ребенке, а сама Воскобоева допустить этого никак не хотела. По ходу сезона она часто навещала своих детей, которые остались дома. Пропустить некоторые испытания Воскобоевой пришлось по причине болезни своего ребенка. Но в конечном итоге колдунья нашла в себе силы, чтобы снова появится на проекте и продолжить битву.

Свами Даши

Этот маг удивил поклонников шоу уже в первом испытании с багажником. Он пришел в суфийском платье. Таким нарядом он многих заинтриговала. Ему два раза из трех удалось успешно справиться с заданием по поиску человека, спрятанного в багажнике. Именно своими нарядами запомнился этот необычный участник нового сезона проекта. Сам же маг говорит о том, что он проживает в теле человека, которому на самом деле 20 лет. Мистику же сейчас 57 лет. По крупицам приходится складывать его линию жизни, поскольку о личной жизни Свами ничего не рассказывает. Себя он называет человеком по имени «Никак». О нем известно, что его малой родиной является Ленинград. В этом городе он родился в семье учёных. В спортивном интернате он провел свое детство, где он был изгоем. До 14 лет будущий мистик страдал от заикания. Его подавлял отец, который в семье демонстрировал авторитарный стиль. Однако мистику удалось перебороть себя и у него началась совершенно другая жизнь.

Финал Битвы экстрасенсов 17 сезона, смотреть онлайн. Своей семьей Свами обзавелся, когда он проживал в Индии. У него появилось 4 ребенка и в родах каждого он принимал участие. Завесой тайны окутана его личная жизнь. Для членов его семьи состояние транса, в которое регулярно входит Свами, не является чем-то необычным. Неординарные жесты, а также действия, которые совершает Свами, удивляют телезрителей. В настоящий момент он активно проводит семинары, а кроме того, обучает интересующихся практике суфизма. Свами заявляет о том, что он не для славы пришел на проект «Битва экстрасенсов». По его словам, он является человеком, для которого присущ азарт. К тому же проигрывать он не привык. Оказавшись на проекте, он заявил о том, что пойдет до конца и только с победой вернется домой.

Мэрилин Керро

Главным сюрпризом 17 сезона стало возвращение на шоу колдуньи из Эстонии. Мэрилин Керро в двух предыдущих сезонах также принимала участие, однако не смогла завоевать главный приз. Но неудачи не расстроили её, а наоборот дали толчок для серьезного решения – вернуться на шоу, чтобы попытать свою удачу и побороться за главный приз. С каждым выпуском напряжение среди участников возрастало. Слабым соперникам Мэри, которая демонстрировала при выполнении заданий свои способности, не оставляла шансов и им приходилось завершать выступления. Древнюю магию Вуду использует эта ведьма при выполнении заданий. Она входит в состояние транса и получает видения, которые довольно часто бывают довольно странными, однако они являются невероятно точными.

Участники, которые боролись за право попадания в финал, заявляли о том, что чудесные успехи она демонстрируют по ходу 17 сезона. Однако не всё так хорошо у неё. Настоящую травлю ведьме устроили недоброжелатели. Многие стали высказывать мнение, что её способности довольно невысокие. Довольно много информации негативного характера можно обнаружить в сети Интернет. В негативных материалах, посвященных Керро, авторы обвиняют её в том, что место в 17 сезоне она купила и даже не принимала участие в кастинге. Однако, несмотря на весь этот негатив, Мэри терпит унижения и старается на провокации недоброжелателей не поддаваться. Уже третий сезон она демонстрирует доказательства своей силы. С каждым днем её способности только возрастают.

Четыре финалиста и один победитель

Финал Битвы экстрасенсов 17 сезона, смотреть онлайн. В настоящий момент завершён подсчёт голосов и информация о том, кто стал лучшим в 17 сезоне, имеется в распоряжении ведущего Марата Башарова. В последний раз маги собрались вместе на улице Новая Басманная для того чтобы услышать, кто одержал победу в 17 сезоне. За своих любимчиков проголосовало в общей сложности 1 346 794 человек. Они отдали голоса за участников, которые являются сильными магами. По результатам голосования на четвертом месте расположилась Дарья Воскобоева. Третью позицию за собой закрепила Надежда Шевченко. На втором месте, как и предыдущих сезонах, оказалась Мэри Керро. А победителем шоу стал Свами Даши.

Голосование зрителей завершилось. Победитель известен. Фанатам проекта остается только обсуждать лучшего мага 17 сезона, а также томиться в ожидании нового сезона мистического проекта, просмотр которого позволит обычным телезрителям узнать больше о мире сверхъестественного.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7935-final-bitvy-ekstrasensov-17-sezona-korotko-o-finalistah-kto-pobedil.html