Недавно по совету друзей я посмотрел сериал «Чёрное зеркало». Я удивился, насколько то, что казалось фантастическим в 2014 году, уже сегодня стало реальностью. Меня всегда привлекала фантастика возможностью представить казалось бы невозможное. Говорят, всё, что мы можем вообразить, должно где-то существовать во вселенной. Наши фантазии не беспочвенны. Как считал Платон, всему предшествует идея, пришедшая к нам из идеального мира.

8 февраля 2017 года я был в Книжной лавке писателей, где известный философ Александр Куприянович Секацкий представил свою новую книгу «Философия возможных миров». Мне глубоко симпатичен сам дух философствования Александра Секацкого. Хотя лично я предпочитаю поэтическое философствование.

https://www.youtube.com/watch?v=fDvwBAsBAWo&feature=youtu.be

Приглашаю посмотреть мой новый пост «ФИЛОСОФИЯ И ПОЭЗИЯ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ» — 18.02.2017

http://www.liveinternet.ru/users/1287574/post408953954/

С уважением, Николай Кофырин – Новая Русская Литература – http://www.nikolaykofyrin.ru

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107652/17237/-