Философия и революция

В этом году 26-28 октября я принимал участие в работе уже cтавшей традиционной конференции «Дни философии в Санкт-Петербурге». Дискуссии проходили в Институте философии (философском факультете) Санкт-Петербургского госуниверситета. Конференция называлась «Философия ДО и ПОСЛЕ революций» и была посвящена 100-летию Великой русской революции.

Участникам конференции я задал вопрос: как философия сегодня отвечает на вопрос о революции и роли личности в истории?

Философы сегодня в трудном положении. Ещё недавно они убеждали студентов в неоспоримой истинности марксистско-ленинского учения. Теперь, когда всё перевернулось, от философов ждут новой теории оправдания нынешнего капитализма и либерализма.

Быть философом в России всегда было опасно для жизни. Судьба Чаадаева, Радищева, Чернышевского, Герцена, Огарёва, Белинского, Николая Бердяева и других русских мыслителей весьма показательна. В 1922 году многих русских философов выслали из России на так называемом «философском пароходе». Как объяснил Лев Троцкий: «расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно».

Надо сказать, что от этой конференции многие ожидали большего. К сожалению, не участвовали такие известные «философы-революционеры» как А.Г.Дугин, Славой Жижек и другие. Хотя Славой Жижек выступал в Петербурге днём раньше 25 октября, и его доклад напрямую был посвящён революции.

Нынешние философы не хотят изменить мир, нет у них больших идей. А ведь мир, согласно Платону, изменяют именно Идеи (с большой буквы). Большинство философов ничего предложить не могут, кроме набивших оскомину банальностей. Нет в их идеях гениальной простоты и одновременно глубины.

Философия находится в кризисе. В философских коридорах у некоторых людей возникает ощущение, которое они называют «мерзость запустения».

Философию перестают финансировать по всему миру. Если раньше от социальных наук ожидали какого-то практического эффекта, то теперь не ожидают ничего. Болтологию же никто не хочет спонсировать.

Если раньше философия была обоснованием идеологии и теорией воспитания нового человека, то теперь никто не знает, чему воспитывать, каково представление об обществе, в котором мы живём, нет целостной теории, объясняющей происходящие в обществе процессы.

Раньше такой теорией был диалектический и исторический материализм.

То, что казалось раньше понятным, теперь, после капиталистической реставрации, стало непонятным.

Вопрос личности в истории вновь оказался открытым.

Как объяснить четвертьвековую несменяемость президентов?

Видимо, следует допустить стремление к власти не только как желание реализовать свои идеи, но и как способ выживания.

Цель любой власти – прежде всего сохранение своей власти. На втором месте – организация порядка. На третьем, по возможности, развитие государства и общества.

Главное – сохранить существующее устройство общества, побуждающее людей добывать средства к существованию. Иначе экономика встанет и общество распадётся. То есть экономическая система диктует соответствующее устройство общества. Бытие, как всегда, определяет сознание. Однако и сознание формирует бытие, позволяя избегать разрушительных революций.

Многие в своих выступлениях подчеркивали, что революция и её последствия до сих пор недоосмыслены. С одной стороны, признают, что революции не могло не быть. С другой стороны, как показывает история, в результате торжествует не борьба идей, а грубое физическое насилие.

В революции проявляется душа народа. Поэтому каждая революция глубоко национальна. Революция должна решить метафизические проблемы нации.

Директор Института философии РАН, академик РАН, доктор философских наук, Андрей Викторович Смирнов в своём докладе «Классическое евразийство как постреволюционная философия» подчеркнул, что у каждой культуры своя логика, которую нельзя нарушать. Создание глобальной этики невозможно. Всечеловеческое – это матрица для разных типов культур. Надо искать собственные основания в своей культуре.

Жаль, что идейный лидер евразийского движения в России А.Г.Дугин не смог приехать и выступить на конференции. В своей передаче «Экспертиза Дугина» Александр Гельевич сказал, что «100 лет русской истории – коту под хвост. По крайней мере, с точки зрения смысла. Великие страдания, великие достижения, великие успехи – а по итогам некая зияющая семантическая пустота».

«Октябрьская революция – безусловно, патогенное ядро. Страна пребывает в ментальной коме по прошествии этих ста лет…»

«Существует три интерпретации события, соответствующие трём основным политическим идеологиям – либеральной, марксистской и националистической. Все три объяснения абсолютно неверны».

«Мы не игрушка сил, или смены исторических формаций, или технического прогресса (либерализма, эволюции и пр.), мы не объект заговора. Почему же русский народ это сделал в 1917 году?»

«Некоторые конспирологически считают, что захватившие власть в 17-м году никуда и не уходят».

«Давайте честно признаемся: мы не понимаем событий Октября. Для нас это открытая проблема, открытая рана».

«В тайне Октября ответ и на вопрос о русской идеологии, о национальной идее. Не решив эти проблемы, мы обречены на бессмысленные склоки почвенников и западников, и повторное воспроизведение ошибок».

«Пока русские не поймут, что источник их проблем это грязь их собственной души, а не внешние враги, ничего не изменится».

А.Г.Дугин был вынужден уйти с должности профессора МГУ (не по собственному желанию).

Другие философы вынуждены приспосабливаться, чтобы не потерять работу, и часто говорят то, что от них требует новая ситуация и новая власть.

Не хотят лишиться работы и редакторы (модераторы), не пропускающие революционные тексты, именуемые экстремистскими. «Ваша статья интересная, но вы же понимаете, что я не могу её опубликовать». И это при том, что у нас якобы нет цензуры.

…

Приглашаю посмотреть ПОЛНОСТЬЮ со всеми видеороликами мою статью «ФИЛОСОФИЯ ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ»

http://www.liveinternet.ru/users/1287574/post424675186/

С уважением, Николай Кофырин – Новая Русская Литература –

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107652/21262/-