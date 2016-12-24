Фильм «Пассажиры» 2016 может занять первое место в кинопрокате

Фильм «Пассажиры» 2016, смотреть онлайн трейлер. Эксперты, которые посмотрели новый фильм «Пассажиры», который стартует в российском прокате, высказали мнение, что этому проекту вполне по силам сдвинуться с первого места в рейтингах новинку кинопрокат «Изгой – Один. Звёздные войны: истории». Фильм «Пассажиры», снятый Мортеном Тильдумом в жанре фантастики, в российском кинопрокате появился 22 декабря.

В этом фильме рассказывается история двух пассажиров, которые летят на космическом корабле уже продолжительное время. Главные роли в этом фильме сыграли Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс. Они играют соответственно Джима Престона и Аврору Данн. Капсулы, в которых они находились на космическом корабле, разгерметизировались раньше времени. Им лететь еще 90 лет. Это означает, что когда корабль достигнет пункта назначения, они уже скончаются от старости. При этом пребывать в состоянии сна продолжают другие пассажиры космического корабля. Остаток своей жизни эти двое хотят провести, воплощая свои мечты. У них есть желание побольше узнать о корабле, на котором они оказались. Вскоре им становится понятно, что какая-то неведомая сила, которая представляет опасность для всех, кто находится на корабле, пробудилась и прервала их сон. При этом опасность угрожает не только им, но и другим пассажирам корабля, которые пока находится в спящем состоянии.

Фильм «Пассажиры» 2016, смотреть онлайн трейлер. Стоит отметить, что когда в 2007 году этот проект задумывался, продюсеры планировали потратить на производство этой киноленты всего 35 млн. долларов. На главные роли они хотели пригласить Эмили Блант и Киану Ривз. Однако когда наступил момент съемок, то бюджет возрос до отметки 120 миллионов долларов.

Хотя данный фильм в кинопрокате только стартовал, тем не менее, поклонники, которые любят картины в жанре фантастики, уже начали интересоваться, где можно онлайн посмотреть эту киноленту. По этому поводу стоит сказать, что на DVD-носителях эта картина выйдет 30 апреля 2017 года. Начиная с того момента, она будет доступна на сайтах онлайн-кинотеатров.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7925-film-passazhiry-2016-mozhet-zanyat-pervoe-mesto-v-kinoprokate.html