Филипп Экозьянц: Английский король Эдуард поступил бы так же…

Видео News Front предоставил поэт, блогер Филипп Экозьянц.

«…и отключил бы Луганскую область от украинских электросетей, как это сделал украинский президент Порошенко», — добавил в комментарии к названию своего очередного видеоблога Филипп Экозьянц.

В 23:41 понедельника жители ЛНР оказались в полной темноте. Несмотря на то, что Киев официально заявил о прекращении поставок электроэнергии из-за накопившихся долгов со стороны ЛНР, жители до конца не верили, что это произойдет. Тем не менее с вечера все предусмотрительно выключили электроприборы из сети, боясь резких перепадов напряжения.

Слухи о возможных отключениях энергообеспечения со стороны Киева ходили давно, однако к ним относились с недоверием, так как понимали, что при подобных действиях без света окажутся не только населенные пункты ЛНР, но и ряд подконтрольных правительству Украины территорий. Так и произошло.

Метки по теме: Киев; король Эдуард; ЛНР; новости Украины; Украина; Украина отключила свет ЛНР; Филипп Экозьянц; электричество в ЛНР

По материалам: https://news-front.info/2017/04/27/filipp-ekozyants-anglijskij-korol-eduard-postupil-by-tak-zhe/