Филатов установит в Днепропетровске скульптуру «Ждуна» (ФОТО)

Власти Днепропетровска решили идти в ногу с интернет-трендом и оперативно установить в центре города статую популярного в соцсетях «Ждуна» (укр. — «Почекун»), фантастического гибрида слона и насекомого под псевдонаучным названием Homunculus Loxodontus.

«От журналистов ничего не скроешь. Да, это правда. Ведем переговоры», — написал на своей странице в соцсети мэр «Днепра» Борис Филатов, по всей видимости, имея в виду переговоры с автором скульптуры из Нидерландов — Маргриет ван Брееворт.

Любопытно, что скульптура, которую автор посвятила больным, ожидающим приема врача в очереди перед кабинетом, в украинском сегменте Сети стала олицетворять неповоротливость властей «незалежной». С учетом намерений властей Днепропетровска поставить статую возле здания городской администрации остается только удивляться их самокритичности.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на инициативу мэра забавной фотожабой «Филатова-Ждуна».