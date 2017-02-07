Россия 

Филатов установит в Днепропетровске скульптуру «Ждуна» (ФОТО)

0 коментариев
Филатов установит в Днепропетровске скульптуру «Ждуна» (ФОТО) | Русская весна

Власти Днепропетровска решили идти в ногу с интернет-трендом и оперативно установить в центре города статую популярного в соцсетях «Ждуна» (укр. — «Почекун»), фантастического гибрида слона и насекомого под псевдонаучным названием Homunculus Loxodontus.

«От журналистов ничего не скроешь. Да, это правда. Ведем переговоры», — написал на своей странице в соцсети мэр «Днепра» Борис Филатов, по всей видимости, имея в виду переговоры с автором скульптуры из Нидерландов — Маргриет ван Брееворт.

Любопытно, что скульптура, которую автор посвятила больным, ожидающим приема врача в очереди перед кабинетом, в украинском сегменте Сети стала олицетворять неповоротливость властей «незалежной». С учетом намерений властей Днепропетровска поставить статую возле здания городской администрации остается только удивляться их самокритичности.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на инициативу мэра забавной фотожабой «Филатова-Ждуна».

Филатов установит в Днепропетровске скульптуру «Ждуна» (ФОТО) | Русская весна

Филатов установит в Днепропетровске скульптуру «Ждуна» (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486450566

Другие новости:

g7za0u_1484793122

«Война и мир глазами детей Донбасса»: удивительная выставка открылась в Симферополе (ФОТО)

0
uaq49t_1458941704

Путин пошутил по поводу кейса Керри (+ВИДЕО)

0
rz8aip_1485445205

Александр Проханов. Лёд и пламень (Путин и Трамп)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *