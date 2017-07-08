Фигуранты дела о гибели во Внуково главы Total попали под амнистию

Водитель снегоуборочной машины в московском аэропорту Внуково Владимир Мартыненко и его непосредственный начальник Владимир Леденев осуждены Солнцевским судом Москвы за нарушение правил безопасности и эксплуатации транспорта по делу о крушении в аэропорту Внуково в 2014 году самолета, в котором погиб глава компании Total Кристоф де Маржери.

Как сообщает РИА Новости, Владимира Мартыненко приговорили к четырем годам колонии общего режима, а Владимира Леденева к трем годам колонии общего режима. «В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободить их от ответственности и снять судимость», — говорится в приговоре.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как Мартыненко и Леденев полностью признали свою вину. Установлено, что Мартыненко в момент катастрофы находился за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что адвокат мужа погибшей в катастрофе стюардессы подал иск к аэропорту Внуково на 30 млн рублей. Еще три фигуранта дела — руководитель полетов и два диспетчера, свою вину не признают, их дело будет рассмотрено отдельно.

EADaily напоминает, что катастрофа произошла в ночь с 20 на 21 октября 2014 года. При взлете самолет Falcon столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной.