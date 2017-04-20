ФИФА ответила на просьбу американского сенатора лишить Россию чемпионата мира по футболу

ФИФА критически отреагировала на заявление американского сенатора Ричарда Блюменталя с призывом лишить Россию права на чемпионат мира-2018 по футболу.

«Футбол не может решить политические проблемы, и ФИФА не имеет права вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей», — подчеркнули в пресс-службе Международной федерации футбола.

В пресс-службе также напомнили, что организация «выступает за диалог, взаимопонимание и мир между народами», выразив убеждение, что соревнования, проводимые под эгидой ФИФА, играют в этом процесс важную роль.

Читайте также: Оскорбивший Путина американский журналист уволен с работы

Кроме того, в организации добавили что представители России и ФИФА проводят совместную работу, чтобы болельщики остались довольны проведением чемпионата мира в России.

Как ранее сообщала «Русская Весна», американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил о намерении отправить в ФИФА обращение, где призвал лишить Россию права на ЧМ-2018 по футболу.