Фекальная атака: Божена Рынска забросала активистов кошачьими экскрементами (ВИДЕО)

Скандальная журналистка Божена Рынска, написавшая злорадный пост о погибших в авиакатастрофе Ту-154 журналистах, забросала кошачьими фекалиями активистов.

Как можно увидеть в ролике, она брала кошачьи экскременты голыми руками и с яростью бросала ими в активистов, обклеивших ее окна фотографиями погибших сотрудников российских СМИ.

«Те, кто испытывает святые, хаха, якобы чувства, оскорбленные все эти, это обычные бандиты. Пролезающие в квартиры. Нарушающие закон в отношении диссидентов повсеместно. И погибшие бы по свистку, не моргнув глазом, без зазрения совести, отправились проникать в чужую квартиру и травить инакомыслящего. Пока они безнаказанны. (Хотя высыпать им на голову кошачий лоток было очень приятно)», — прокомментировала инцидент сама Рынска.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Рынска заявила о «нападении» на ее квартиру.

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