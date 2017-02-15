Фейк, стихия и тролли: что угрожает миру по версии Мюнхенской конференции

Некоммерческая организация «Мюнхенская конференция по безопасности» опубликовала 13 февраля доклад, посвященный глобальным угрозам ближайшего будущего.

В их числе — отступление Запада на Ближнем Востоке, успех альтернативных СМИ, политика президента России Владимира Путина и непредсказуемость президента США Дональда Трампа.

Различные по своему характеру тенденции объединяет одно — кризис глобализации. Экспертный документ подготовлен для международного форума, который пройдет в Германии с 17 по 19 февраля 2017 года с участием делегации из России.

Что-то пошло не так

Если мир меняется непредсказуемо, то что делать? Вполне вероятно, сначала ухватить суть перемен. События, происходящие в мире, авторы доклада определяют как единую тенденцию — отход от «либерального статус-кво».

Главные вехи происходящего: избрание президентом США Дональда Трампа, Brexit, упадок доверия к традиционным СМИ. Устоявшийся ход вещей уступает место новому качеству международной жизни, получившему название постпорядка.

В мире постпорядка влиянием пользуется постправда — информация, качество которой вызывает сомнение, а Запад перестает быть собой, превращаясь в ослабленный «Постзапад».

Либеральные демократии утрачивают инициативу, и возможен сценарий, при котором решение региональных проблем будет передоверено средним державам, в том числе и на Ближнем Востоке.

На место, которое стало свободным в результате проявленной Штатами нерешительности, устремляются новые игроки. Не в малой степени это касается Китая: катастрофическим назван сценарий, при котором разгорится конфликт между Пекином и Вашингтоном.

© РИА Новости. Эдуард Песов

Участники Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Враг внутри

Эрозия стабильности, по мнению авторов, угрожает Западу не только вовне, но и внутри. В немалой степени ей способствует рост правого антиглобализма в самом западном мире.

«Популисты (правые антиглобалисты названы именно так) учатся друг у друга, поддерживают тесные контакты между собой и образуют «интернационал националистов», говорится в тексте.

Помощь врагам сложившегося миропорядка — оппозиции внутри — оказывают «иностранные державы», в ряду которых угадывается Россия, а на руку этому развитию событий играют стихийные процессы, включающие в себя упадок доверия к традиционным СМИ.

СМИ оказываются в центре внимания авторов доклада. Ближайшее будущее и прошедший 2016 год отмечены, по их мнению, противостоянием различных типов медиа. Сохранение существующей конфигурации информационного пространства авторы называют ключевой задачей Запада.

«Кризис доверия к медиа угрожает либеральной демократии», — сказано в документе.

Многократно признается, что традиционные СМИ уступают часть своего влияния, сталкиваясь с конкуренцией «производителей» фейков. Среди опасностей, угрожающих либеральному статус-кво, упомянуты даже «интернет-тролли».

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями деловых кругов России и Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Без права на самокритику

Из чтения доклада, подготовленного к Мюнхенской конференции, можно почерпнуть любопытный факт: только 14% избирателей Республиканской партии США доверяют традиционным СМИ. В документе упоминаются «объективные причины», обуславливающие распад некогда глобальной целевой аудитории, но сами резоны не названы.

Таким образом, противостоять предлагается вызову, суть которого авторы не поняли или не осветили.

Возможно, причина недопонимания в том, что постправда в докладе связывается только с альтернативными медиа, близкими к России, а о фейках в ведущих СМИ США и Европы — на которые жалуется президент Дональд Трамп — ни слова. Не говорится и о том, что еще определяет недовольство части среднего класса, кроме информационных манипуляций.

Авторы констатируют следствия, но, похоже, ограничиваются очень сжатым перечнем причин.

Настолько ли слаб Запад?

Выбор тем и сюжетов — прерогатива авторов, зато на основании этой селекции можно судить о характере текста и точно о его направленности. Официальная речь, содержащая обвинения, но избавленная от самокритики, заслуживает того, чтобы ее называли брутальной. Сделав поправку на оптику авторов, можно спросить: а правда ли все это? действительно ли настолько ослаб Запад? в самом ли деле он ушел с Ближнего Востока? или посыл текста совсем в другом? В том, чтобы еще больше нарастить присутствие в различных регионах земного шара, не оставив интересам существующих там региональных держав никакого места?

Хотя в документе не содержится критики экс-президента США Барака Обамы, но подавляющее большинство вызовов, упомянутых в тексте доклада, оформилось при его правлении. В американском истеблишменте раздавалась критика «нерешительности» Обамы. Авторы доклада, со своей стороны, вполне открыто призывают Запад быть «побрутальнее». Улучшению двусторонних отношений с Россией это точно не поспособствует.

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Игорь Гашков