Федор Бондарчук впервые рассказал о расставании с женой

Федор Бондарчук впервые рассказал журналистам, что его нынешняя невеста Паулина Андреева вовсе не являлась причиной его расставания с бывшей женой Светланой. По словам режиссера, несколько лет до развода они с супругой уже не жили вместе, а лишь соблюдали внешние приличия.

Оказывается, зря поклонники режиссёра ополчились на звезду «Саранчи», считая её «коварной разлучницей». В недавнем интервью журналистам Фёдор Бондарчук впервые признался, что был свободен задолго до встречи с Паулиной:

Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет.

Похоже, упорные слухи о новом мужчине в жизни Светланы Бондарчук не так уж безосновательны. По крайней мере, она точно не похожа на убитую горем разведенку. Светлана активно посещает столичные тусовки, отдыхает на элитных курортах, а длина юбок 48-летней женщины красноречиво свидетельствует о ее грандиозных планах на счастливое будущее.

В свою очередь, Федор и Паулина активно готовятся к свадьбе, дату которой они предпочитают держать пока в тайне. Актриса отлично поладила с сыном режиссера Сергеем и его внучками, а Бондарчук нашел общий язык с родителями невесты и двумя ее младшими братьями.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/fedor-bondarchuk-vpervyie-rasskazal-o-rasstavanii-s-zhenoy.html