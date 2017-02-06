Федерализация – единственное решение конфликта на Украине, — Татьяна Мармазова

Доктор наук, профессор Татьяна Мармазова в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«У страны (Украины – ред.), которая из лоскутков была создана искусственным образом, другого пуни не было, кроме как федерализации. Для дальнейшего нормального существования Украины это был единственный выход, и объективно люди должны были понимать, которые хоть как-то разбирались в политике. Но государство развивалось как олигархический проект», — сказала она.