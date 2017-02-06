Федерализация – единственное решение конфликта на Украине, — Татьяна Мармазова
Доктор наук, профессор Татьяна Мармазова в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«У страны (Украины – ред.), которая из лоскутков была создана искусственным образом, другого пуни не было, кроме как федерализации. Для дальнейшего нормального существования Украины это был единственный выход, и объективно люди должны были понимать, которые хоть как-то разбирались в политике. Но государство развивалось как олигархический проект», — сказала она.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Война на Донбассе; госпереворот на Украине; Киевская хунта; программа На самом деле; Татьяна Мармазова
По материалам: http://news-front.info/2017/02/06/federalizaciya-edinstvennoe-reshenie-konflikta-na-ukraine-tatyana-marmazova/