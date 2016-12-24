Проишествия 

ФБР США предупредило об угрозе терактов со стороны ДАИШ в праздники

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Иллюстрация: AP

Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности США предупредили местные правоохранительные органы и частные охранные компании о возможной угрозе терактов во время праздников. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации федеральных ведомств США, террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) призывает своих сторонников совершить атаки в общественных местах во время рождественских и новогодних праздников. В частности, одной из целей террористов могут быть церкви. К такому выводу американские власти пришли после того, как на одном из близких к ДАИШ сайтов появился список церквей США, собранный по открытым источникам.

Правоохранительные органы утверждают, что у них нет информации о конкретной угрозе терактов, однако предупреждения были распространены в качестве меры предосторожности, а также в связи с тем, что угрозы со стороны ИГ были опубликованы в Интернете.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/24/fbr-ssha-predupredilo-ob-ugroze-teraktov-so-storony-daish-v-prazdniki

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