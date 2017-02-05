ФАШИЗМ, НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ИТОГИ! ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ? (ЧАСТЬ — 3)

Продолжим тему о ситуации в нашей стране, обвинениях – обоснованных или нет – в пропаганде и следованию по пути возрождения фашизма, об идеализме участников 2-го Майдана, о «Радикалах» – кто они, идеалисты или прагматики, о результатах событий, называемых революцией, о надеждах и разочарованиях, о наших украинских перспективах, о том, как и когда будем жить по новому и что это новое нам несёт!

В двух предыдущих статьях http://topnewsrussia.ru/fashizm-nacional-socializm-teoriya-praktika-itogi-tak-chto-zhe-dalshe-bratya-chast-2.html мы остановились на теме, когда и где зародился фашизм, что он собой представлял как экономическо-политическая концепция, начали обсуждение перспектив реализации концепции нашей либеральной экономической модели, вкратце коснулись других вопросов нашего жития-бытия. Так продолжим.

Итак, к примеру, для поучительности и познания логики развития общественных, экономических и политических концепций, вернёмся на короткое время к событиям в Германии после 1-й мировой войны, т.е. во время существования Веймарской Республики.

Как уже говорилось, по-видимому, нигде в западном мире господство не коренного населения, в т.ч. через властные структуры, не было таким сильным и всесторонним, как в Германии в те времена. Большая часть процветающих предприятий, в которых не немцы являлись учредителями и руководящим составом, финансистами, экономистами, проводниками производственных и сбытовых программ, по своей природе, вольно или невольно, были на виду, о чем в предыдущем материале я уже вскользь упомянул.

Коротко сказал и о том, что во всем мире чувствуется кризис эпохи Нового времени.

У современной философии нет ответа на вопросы, которые актуализировались за период после распада, скажем откровенно, уничтожения СССР в 1991 году по глупости М.Горбачёва. Проблемы не только актуализировались, они разгорелись, слава богу, не ядерным огнём, но от этого их значимость для нашего будущего не уменьшилась, а совсем наоборот.

Ральф Дарендорф, видный теоретик современного либерализма, написал очень острую книгу «Современный социальный конфликт», в которой он убедительно доказывает, что «социал-демократический век закончился» и что «социал-демократический» консенсус, существовавший в политической жизни разных стран, в первую очередь стран Западной Европы, распадается. Однако его предложения об объединении на основе какого-то общественного договора не выдерживают критики. Возникает совершенно другой вопрос — на каких, в т.ч. духовных ценностях, можно сплотить и обновить либеральное общество, воспринявшее за последние 40-50 лет, т.е. через новое поколение, принципы потребительства, принцип накопления и желания больше и эффективнее собрать, накопить, заскладировать, пренебрегая любыми правилами и моралью, как такое общество, какими идеями можно его перевооружить, на какие цели его ориентировать, т.к. без этого, без ориентации общества на новые, более высокие принципы, в т.ч. гуманизма, оно распадается на части и анархия легко и просто восторжествует. Хуже того, отсутствие привлекательных идей, поведёт к возрождения новых/старых течений, в т.ч. радикальных, которые легко и просто подведут под свои принципы другую, в т.ч. религиозную, базу. Разве рождение и укрепления исламского государства, чьи цели – обособление, отгораживание от так называемой евродемократии, не ярчайший пример и доказательство возможной радикализации части общества? Разве их ненависть к проводникам так называемой «евродемократии», по сути, к англосаксонским принципам управления обществом, не доказательство тому, что эти, существовавшие сотни лет англосаксонские принципы, себя изжили? Кто и какую понесёт ответственность за вторжение в чужие государства, на чужую территорию, где проживали веками другие народы со своей психологией, со своими правилами общежития и менталитетом, вторжения с целью, кроме экономико-ресурсной, ещё и методом скоростной возгонки переформатировать эти общества на свой лад?

Кто и с какой целью последние 20 лет ставил перед украинской властью, как первоочередную, задачу переформатирования украинского общества в новое, евродемократическое? К скоростному создания украинца, как единой нации на всей территории нашей страны, унаследованной после распада СССР, вне зависимости от того до какой степени глупость, просто идиотизм политики М.Горбачёва, привели к этому?

Если украинскую власть обвинять в попытке создания на своей территории фашистского государства, то начинать нужно с 1991 года.

Вернёмся к теме наших, современных партий, их идеологии, перспектив, дееспособности в широком понимании этого слова.

Значительные трудности испытывают все христианско-демократического направления партии, которые свыклись с Западным процессом дехристинизации, с принципами псевдодемократии, приспособились к существующему положению и борьбу с этими принципами человеколюбия давно прекратили. Духовная ориентация в этих партиях заменена принципом прагматизма. Только остаётся вопрос, прагматизма в каких целях и в каком направлении? Дорваться до вершин власти и получить доступ к корыту – к распределению и управлению бюджетом нашей, и без того разграбленной, Украины? Может быть, но тогда, понимая это, почему народ оказывал и в какой-то мере продолжает оказывает им доверие? Почему? Почему опять ложь, опять обещания, опять несбыточные призывы, в т.ч. и жить по новому, воспринимаются, а люди получают шанс возглавить власть у нас в стране. Если жить по новому, так изложите реальную стратегию, подкреплённую ресурсной базой, и мы дадим вам на какой-то период продемонстрировать реальность, исполнимость ваших обещаний и призывов. Если же всё, как и раньше – спасибо народ и пошёл теперь к бениной маме (извините за одесскую лексику с Привоза), но как коротко и доходчиво пояснить направление, без словоблудия?!

Короче, на сегодня деятельность украинских партий – кто поспорит? — характеризуется колебаниями курса «изменения ценностей». У партий нет идеологий, не выдвигаются свои, реальные принципы и, единственное, что их интересует и оказывает на них влияние, это итоги выборов. Скажите, а нам это нужно? Или отсутствие реальных альтернатив делает нас беспомощными? Нет, дорогие мои читатели и сограждане! Есть и законодательные возможности, даже в сегодняшнем украинском законодательстве, статьи, позволяющие контролировать и призвать не только власть, призвать к ответственности конкретных лиц за невыполненные обещания. Но, об этом — потом.

Если в Украине не появится партия, способная действовать на уровне исторических заданий, то реакцией на неспособность существующих партий к убедительной, в интересах всех народов Украины, политике, будет усиление правоэкстремистских и даже фашистских движений. Сегодня это уже видно невооруженным взглядом.

Официальные партии, с их старыми методами, неспособны повернуть возникший правый потенциал в какое-то приемлемое русло, нет конкретных идей, нет цели, кроме целей самого правого движения. Но, при принятии правыми движениями на вооружение старых экономических и националистических догм, не составит труда, что тоже уже происходит, увлечь народы Украины на достижение целей, после достижения которых, покатится волна национальной идеи, что тоже, уже просматривается. Тогда интересы многих народов и народностей будут проигнорированы, как это уже во многих странах на постсоветском пространстве сделано и делается.

Интегрировать же избирателей правых партий в демократическую систему, без перестройки экономики и обеспечения людям пристойных условий жизни, социальной защищённости и т.д. — абсолютно не реально. Люди хотят пристойной жизни и гарантированной, обеспеченной старости, поэтому увлечь их очередными обещаниями, пусть и в новой упаковке, не составит большого труда очередной рекламой, очередными, разрекламированными вождями и героями, из числа старых или новых – нет проблем. Как уже сказано выше, при отсутствии реальной альтернативы, старую идею, чтобы не повторять аксиом, не составит труда перефразировать и выдать за новое достижения общественной мысли. В этом тоже нет проблем, это вопрос стоимости рекламы, которую новый вождь, руководитель, фюрер, в конце — концов, как бы не назывался, будет обязан отрабатывать, ведь жизнь то чего-то стоит. А что произойдет с нашими интересами – говорят повторенье, мать ученья, так не время ли чему-нибудь и научиться?

Если бы в современной Украине появились умные и ответственные политики, которые настоятельно нужны нам, народ мог бы на что-то ориентироваться, кроме очередного бла – бла – бла! Но таким политикам нужна структура – политическая, ответственная партия, которой нет, как нет и объединяющей идеологии. В такой ситуации, может показаться спасительной любая чушь, просто достаточно разрекламированная, повторяемая раз за разом всеми средствами массовой информации, политиками, по телевиденью, на собраниях и т.д. – от европейского будущего, до безвизовых отношений с Западной Европой уже завтра.

Какого Европейского будущего и каких безвизовых отношений? Люди, попейте холодной воды и придите в себя. Кому мы нужны, народы Украины с нашим бардаком, вместо определённой экономической политикой и реальной поддержкой со стороны народа, без которого любая власть – фикция? Нужен наш рынок и 12-15 млн. человек населения, чтобы на нашей же территории, на нашей земле батрачить на тех, на кого сегодня в Западной Европе уже батрачат несколько миллионов наших граждан – вне зависимости от национальности, просто людей с нашими, украинскими паспортами.

Вот уже долгое время миллионы наших граждан, принадлежащие к утратившему уверенность в завтрашнем дне среднему классу, ищут спасение за межами Украины, примыкают к разного рода организациям с их ксенофобией, сепаратизмом, разрывая отношении с нашей средой. Оторванные отвечают отторжением.

Отвечу в этой статье на вопросы, уже заданные или пока ещё нет. Повторяю, я не политик, у меня нет политических устремлений, я не хочу, ни во власть, ни места при власти. Моё место — в кресле за письменным столом, перед компьютером, в библиотеках – в раздумьях и в размышлениях, работа – защита конституционных прав наших граждан, в т.ч. в судах, от своеволия чиновников, беспредела власти, от воровства имущества, разных кидал, мошенников, жулья и прочей нечести, которой, к сожалению, чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше плодится.

Мне поступали и поступают предложения от разных, в т.ч. партийных структур, вступить в их ряды и посвятить себя дальнейшей работе в их рядах, как говорится – на благо народа. Нет и ещё раз нет! Спасибо! Я по другому вижу развитие ситуации в нашей стране, вижу возможности народа, пониманию их интересы и не могу себе позволить, да и нужды в этом нет, трудиться где-либо на цели, ни в реализацию которых, ни в сами цели – не верю.

Нужна совершенно другая концепция – новая государственная доктрина, которую народ, после детального ознакомления, одобрит на референдуме. И тогда эта доктрина должна стать той целью, над реализацией которой избранные народом люди должны будут трудиться, трудиться с полной ответственностью, до уголовной, за её нарушения, за ложь, злоупотребления, мошенничество, с конкретной, а не, так называемой, «политической ответственностью»! Но об этом – позже, в заключительной части этих моих повествований.

А пока — уважаемые читатели, единомышленники и оппоненты, понимая, что материал сложный и статья, извините, но опять длинная, на этом прервусь до следующей публикации, с тем, чтобы в ней сделать выводы и предложить на обсуждение идеи, которые, если вы их одобрите, возможно, и принесут всем нам облегчение в житейских передрягах.

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, однодумцам и оппонентам,

Для однодумців і опонентів : solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

ОО «Союз солидарности и социальной справедливости»

адвокат А.Юрченко

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110150/17069/-