Украина 

«Фашистская Германия достойна понимания: советское начало её ожесточало» — Юнна Мориц публикует новое политическое стихотворение

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«Фашистская Германия достойна понимания: советское начало её ожесточало» — Юнна Мориц публикует новое политическое стихотворение | Русская весна

Известнейшая поэтесса, сценарист и переводчик Юнна Мориц написала саркастическое стихотворение про негодяев, пытающихся оправдать фашизм и современных украинских неонацистов, ссылаясь на мифический советский тоталитаризм.

 

— Вы знаете, кто такой Олесь Бузина?
— Которого убили? Но то, что он говорил,
тоже вызывало ожесточение.
— То-есть, таких надо убивать?
— Я этого не говорю. Но я понимаю 
мотивы людей, которые это сделали. 
 
Из Интернета 
 
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Фашистская Германия
Достойна понимания:
Советское начало
Её ожесточало.

Понять легко и просто
Хозяйство Холокоста: 
Из Человеков мыло 
Оно себе варило,
Поймите, это — гены
Германской гигиены, — 
Советское начало
Её ожесточало.

Нет, одобрять не надо
Такие муки ада,
Перестарались парни
Фашистской мыловарни, 
Но стоит понимания
Фашистская Германия, — 
Советское начало
Её ожесточало. 
 
А вы — из агитпропа,
Россия — не Европа, 
Мой интеллект на это 
Пролил потоки света, 
И в этом свете видно:
Завидно вам, обидно, — 
Фашистская Германия
Достойна понимания,
Советское начало
Её ожесточало. 
 

А вы — рабы, уроды, 
Вам не дано свободы, 
Где интеллекта клещи
Поймут, что не зловещи
Бандеровские парни
Одесской мыловарни. 

Свобода мракобесья,
Убившая Олеся, — 
Не та у русских сила: 
Из Человеков мыло
Германия варила,
Поймите, это — гены 
Не русской гигиены! 
А русское начало
Её ожесточало.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1498987078

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