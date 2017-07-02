«Фашистская Германия достойна понимания: советское начало её ожесточало» — Юнна Мориц публикует новое политическое стихотворение
Известнейшая поэтесса, сценарист и переводчик Юнна Мориц написала саркастическое стихотворение про негодяев, пытающихся оправдать фашизм и современных украинских неонацистов, ссылаясь на мифический советский тоталитаризм.
— Вы знаете, кто такой Олесь Бузина?
— Которого убили? Но то, что он говорил,
тоже вызывало ожесточение.
— То-есть, таких надо убивать?
— Я этого не говорю. Но я понимаю
мотивы людей, которые это сделали.
Из Интернета
ТО ЖЕ САМОЕ
Фашистская Германия
Достойна понимания:
Советское начало
Её ожесточало.
Понять легко и просто
Хозяйство Холокоста:
Из Человеков мыло
Оно себе варило,
Поймите, это — гены
Германской гигиены, —
Советское начало
Её ожесточало.
Нет, одобрять не надо
Такие муки ада,
Перестарались парни
Фашистской мыловарни,
Но стоит понимания
Фашистская Германия, —
Советское начало
Её ожесточало.
А вы — из агитпропа,
Россия — не Европа,
Мой интеллект на это
Пролил потоки света,
И в этом свете видно:
Завидно вам, обидно, —
Фашистская Германия
Достойна понимания,
Советское начало
Её ожесточало.
А вы — рабы, уроды,
Вам не дано свободы,
Где интеллекта клещи
Поймут, что не зловещи
Бандеровские парни
Одесской мыловарни.
Свобода мракобесья,
Убившая Олеся, —
Не та у русских сила:
Из Человеков мыло
Германия варила,
Поймите, это — гены
Не русской гигиены!
А русское начало
Её ожесточало.
Читайте также: Кто станет следующим президентом? — шокирующие результаты опроса в Киеве (ВИДЕО)
По материалам: http://rusvesna.su/news/1498987078