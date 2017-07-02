«Фашистская Германия достойна понимания: советское начало её ожесточало» — Юнна Мориц публикует новое политическое стихотворение

Известнейшая поэтесса, сценарист и переводчик Юнна Мориц написала саркастическое стихотворение про негодяев, пытающихся оправдать фашизм и современных украинских неонацистов, ссылаясь на мифический советский тоталитаризм.

— Вы знаете, кто такой Олесь Бузина?

— Которого убили? Но то, что он говорил,

тоже вызывало ожесточение.

— То-есть, таких надо убивать?

— Я этого не говорю. Но я понимаю

мотивы людей, которые это сделали.



Из Интернета



ТО ЖЕ САМОЕ

Фашистская Германия

Достойна понимания:

Советское начало

Её ожесточало.

Понять легко и просто

Хозяйство Холокоста:

Из Человеков мыло

Оно себе варило,

Поймите, это — гены

Германской гигиены, —

Советское начало

Её ожесточало.

Нет, одобрять не надо

Такие муки ада,

Перестарались парни

Фашистской мыловарни,

Но стоит понимания

Фашистская Германия, —

Советское начало

Её ожесточало.



А вы — из агитпропа,

Россия — не Европа,

Мой интеллект на это

Пролил потоки света,

И в этом свете видно:

Завидно вам, обидно, —

Фашистская Германия

Достойна понимания,

Советское начало

Её ожесточало.



А вы — рабы, уроды,

Вам не дано свободы,

Где интеллекта клещи

Поймут, что не зловещи

Бандеровские парни

Одесской мыловарни.

Свобода мракобесья,

Убившая Олеся, —

Не та у русских сила:

Из Человеков мыло

Германия варила,

Поймите, это — гены

Не русской гигиены!

А русское начало

Её ожесточало.

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