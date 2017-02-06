Fars: йеменские хуситы впервые нанесли ракетный удар по саудовской столице

Со ссылкой на информационные ресурсы йеменских повстанцев-хуситов иранское агентство Fars передает о ракетном ударе шиитских мятежников Йемена по столице Саудовской Аравии.

Как утверждают в командовании хуситов, целью удара стала военная база к западу от Эр-Рияда.

Таким образом, йеменские повстанцы решили продемонстрировать наличие у них средств поражения, которые могут «достать» даже саудовскую столицу, отмечает Fars.

Официальные лица Саудовской Аравии пока не отреагировали на данное заявления хуситов. Между тем, местные источники в Королевстве сообщают, что ракетному удару подвергся «военный лагерь» на западе от города Аль-Мазахимийя, расположенного поблизости от Эр-Рияда.