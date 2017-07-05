Фантастические планы Киева: ГТС будут использовать для хранения европейского газа

После потери транзита российского газа Украина пересмотрит возможности своей газотранспортной системы и подземных хранилищ.

Об этом заявила замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко в эфире украинского «5 канала».

Речь идет о том, чтобы использовать украинские подземные газовые хранилища для хранения газа из ЕС.

«То есть в случае отсутствия транзита будут, конечно, пересмотрены возможности ГТС и подземных газовых хранилищ, и возможно, немного будет изменен их функционал, их назначение. Мне кажется, что идея газового хаба очень интересна», — сказала Бойко.

Вероятно, идея интересна для Киева, но не для Европы, так как дефицита мощностей по хранению там нет. Более того, за последние годы ни разу не возникало ситуации, когда европейские потребители столкнулись бы с заполнением своих хранилищ по максимуму.

Очевидно, что даже украинские чиновники наконец поняли, что без российского газа ГТС Украины никому не нужна, поэтому продать ее не получится, но они не перестают удивлять нереальными планами и проектами.

Сейчас Украина получает за транзит газа около $2 млрд ежегодно. И это при объемах около 80 млрд кубометров газа. После того, как «Газпром» перестанет использовать украинские газопроводы для поставок в Европу, а произойдет это после 2019 г., объем транзита снизится до 10-15 млрд кубометров газа в год. $200-300 млн – это все же не очень плохо, но проблема в том, что при транзите менее 30 млрд куб. метров в год эксплуатацию ГТС не будет рентабельной.

Грубо говоря, Киеву придется тратить на работу ГТС больше, чем он получит за транзит. Кроме того, все острее стоит вопрос о необходимости модернизации трубопроводов, чем никто не занимался долгие годы, но для этого необходимы суммы в десятки миллиардов долларов.

Поэтому украинские чиновники как мантру повторяют слова о том, как важно сохранить транзит газа из РФ.

«Для нас важно сохранить объемы транзита газа через Украину, для нас важно оставаться надежным транзитером для Европы», — сказала Бойко.

«Газпром» в настоящее время ведет работу над двумя газопроводами: «Турецкий поток» по дну Черного моря и «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. Судя по всему, транзитный контракт с Украиной, который истекает в 2019 г., не будет перезаключен или же его условия явно не понравятся Киеву.

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