Фанаты отвернулись от пожелавшей смерти Прилепину Полозковой

«Было бы правильно отправить её за решётку за вышеобозначенный пост», «отписываюсь от группы фашистки», «Полозкова, ты подписала себе приговор», — пишут разочарованные поклонники популярной поэтессы.

Известная поэтесса Вера Полозкова подверглась жесткой критике своих же поклонников после того, как желала смерти своему коллеге писателю Захару Прилепину, который получил звание майора ополченцев ДНР и является замкомандиром батальона.

В ответ на заявление русского драматурга и сценариста Юрия Клавдиева о том, что «это поступок смелого и решительного человека, привыкшего отвечать за свои поступки и слова», Полозкова написала отнюдь лиричные строки: «Открою бутылку лучшего шампанского, когда ему наконец отстрелят там пи* **ую башку», — написала она.

Также она обрушилась на «канализационное войско» Прилепина, добавив, что они ее развлекли.

«Я просто развлекаюсь. Тут в Индии жаркая ночь и немного интернета», — написала поэтесса.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Многие поклонники ее творчества удалились из ее группы.

«Ваши стихи мне нравились. Но теперь я знаю, что все это только слова! Своё гуманное и человеколюбивое заявление Полозкова опубликовала в „Фейсбуке“», «весьма разочарован. Раньше полозкову считал умной и тонкой натурой. А сейчас считаю, чтобы было бы правильно отправить её за решётку за вышеобозначенный пост», «отписываюсь от группы фашистки», «Полозкова, ты подписала себе приговор», «нет её для меня больше», «Полозкова, ты мразина, вот ты кто», — разочаровались в поэтессе фанаты.

Более того, пользователи Сети назвали Полозкову двуличной. Ведь еще буквально несколько лет назад она с восхищением высказывалась о писателе Прилепине.

Некоторые интернет-пользователи уличили поэтессу в симпатии к бойцам АТО. Она поставила лайк под одной из фотографией украинской писательницы и сценариста Тате Кеплер, которая собирает деньги для солдат зоны АТО. На снимке изображена Кеплер и, вероятно, один из бойцов вооруженных сил Украины.

Вера Полозкова получила премию «Неформат» в номинации «Поэзия» в 2009 году. Спустя два года она стала обладательницей главной награды премия им. Риммы Казаковой Союза писателей Москвы. Принимала участие в книжной ярмарке Book Expo в Нью-Йорке.