Украина 

Фанаты испанского клуба расклеили на стадионе листовки против украинского неонациста (ФОТО)

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Фанаты испанского клуба расклеили на стадионе листовки против украинского неонациста (ФОТО) | Русская весна

Фанаты испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» продолжают акции протеста украинского футболиста-неонациста Романа Зозули.

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Акции продолжились перед и во время календарного матча с «Альмерией», а в районе домашнего стадиона «Райо Вальекано» были расклеены листовки, в которых фанаты выражают свое негативное отношение к украинскому нападающему.

Напомним, что завтра Зозуля огласит решение, в котором озвучит свой выбор по продолжению карьеры.

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Фанаты испанского клуба расклеили на стадионе листовки против украинского неонациста (ФОТО) | Русская весна

Фанаты испанского клуба расклеили на стадионе листовки против украинского неонациста (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486323034

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