Фанаты испанского клуба расклеили на стадионе листовки против украинского неонациста (ФОТО)
Фанаты испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» продолжают акции протеста украинского футболиста-неонациста Романа Зозули.
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Акции продолжились перед и во время календарного матча с «Альмерией», а в районе домашнего стадиона «Райо Вальекано» были расклеены листовки, в которых фанаты выражают свое негативное отношение к украинскому нападающему.
Напомним, что завтра Зозуля огласит решение, в котором озвучит свой выбор по продолжению карьеры.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486323034