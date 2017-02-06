Фанаты испанского клуба расклеили на стадионе листовки против украинского неонациста (ФОТО)

Фанаты испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» продолжают акции протеста украинского футболиста-неонациста Романа Зозули.

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Акции продолжились перед и во время календарного матча с «Альмерией», а в районе домашнего стадиона «Райо Вальекано» были расклеены листовки, в которых фанаты выражают свое негативное отношение к украинскому нападающему.

Напомним, что завтра Зозуля огласит решение, в котором озвучит свой выбор по продолжению карьеры.

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