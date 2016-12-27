Фанатам Жанны Фриске не понравился ее памятник

На могиле популярной певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака головного мозга летом 2015 года, родители установили бронзовый памятник. Он создавался в течение трех месяцев, в работе принимали участие несколько мастеров.



Лицо – самое трудное. Лепили с фото, которые присылала Наташа. Мы подготовили четыре варианта. Один прикрепили к телу, остальные разместили на подставках. Скульптура из глины выполнена в натуральный рост Жанны – 165 см плюс 5 см – высота каблуков

– рассказал скульптор Левон Манукян

Когда статую установили на могиле, пришлось на месте дорабатывать некоторые моменты. В итоге близкие Жанны остались довольны. Чего нельзя сказать о фанатах покойной певицы. В Интернете поклонники звезды высказывают разочарование скульптурой своей любимицы:

Извините, я, возможно, чего-то не понимаю… Но на первый взгляд совсем не похожа… Словно какая-то старая женщина, случайно оказавшаяся на могиле Жанночки… Уж простите…

Бронзовый памятник неудачный. Ничего от Жанны! Ни в чем не узнаваема

да уж…. лицо совсем не ее… она была красавицей.

Какая то жуткая скульптура на лицо,будто глаза закатываются

— возмутились поклонники.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/fanatam-zhannyi-friske-ne-ponravilsya-ee-pamyatnik.html