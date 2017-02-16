Фанатам «Евровидения» в Киеве продали недействительные билеты (ФОТО)

Фанатам конкурса «Евровидение» прислали недействительные электронные билеты.

Об этом рассказали участники фан-клуба OGAE Ukraine.

По словам еврофанов, они приобрели билеты в первый день продажи, простояв в электронной очереди около трех часов. Однако билеты, которые пришли на электронную почту, были с браком.

Текст условий пребывания на событии «Евровидение-2017», указанный в электронном билете, сливается со штрих-кодом, который необходим для активации электронного билета.

В результате еврофанам пришлось позвонить на горячую линию Concert.ua, где признали ошибку, называя причиной большую загруженность сайта. Новые билеты были отправлены на почту уже через 15 минут.

«Настоятельно просим всех украинцев, купивших билеты на „Евровидение-2017“, проверить свои штрих-коды и в случае обнаружения подобной проблемы — обращаться на горячую линию главного сайта продажи билетов на еврособытие», — сообщили представители фан-клуба.

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