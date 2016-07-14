Фактор Украины: с помощью Киева НАТО сводит диалог с Россией «на нет»

Вчера в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого стороны обсудили наиболее важные вопросы.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обсуждение носило «открытый и искренний» характер и в целом оказалось «полезным», но стороны не смогли достигнуть какого-либо прогресса по такому вопросу как ситуация на Украине.

Столтенберг отметил, что по этому вопросу между Москвой и альянсом не было сближения позиций, поэтому сторонам придется провести еще несколько заседаний, хотя их дата и место пока не определены.

При этом, непонятно, почему НАТО ставит во главу угла отношений с Россией именно вопрос Украины, поскольку все попытки приблизить Украину и Грузию провалились внутри самого военного альянса, где страны-члены выступили против сближения с этими государствами, которые имеют нерешенные проблемы с Москвой.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня», что в такой постановке вопроса, когда отношения с Россией альянс строит с учетом украинского фактора, нет ничего удивительного.

«Этому не противоречит даже то обстоятельство, что НАТО в настоящее время не планирует включать Украину в состав своего блока. Впрочем, ни для кого не секрет, что у альянса существует вполне конкретная цель, причем она подразумевает под собой включение в орбиту НАТО – прямо или косвенно, таких стран как Украина и Грузия. Так что, по сути, реальной задачей, которая сейчас стоит перед альянсом, является максимальное расширение границ и зоны ответственности НАТО, причем этот процесс начался не сейчас, а еще в девяностые годы после того, как произошел быстрый и внезапный развал Советского Союза и Восточного блока», – констатирует Шаповалов.

Как отмечает Шаповалов, все мы прекрасно помним, какие обещания в свое время давались советскому руководству. Лидеры Запада тогда говорили, что НАТО не пойдет на Восток, а возможно прекратит свое существование наряду с распущенным Варшавским договором, но на практике этого не произошло и структуры альянса на сегодня вплотную приблизились к государственным границам России.

«Все те четверть века, которые мы живем после конца Холодной войны, мы наблюдаем последовательное и целенаправленное движение НАТО на Восток, и в этом смысле Украина является чрезвычайно важным и лакомым куском. Причем, виды альянса на эту страну наносят очень большой ущерб интересам России и представляют собой серьезную угрозу нашей национальной безопасности», – заключает Шаповалов.

Другой вопрос, что пока, по словам Шаповалова, альянс не определился, в каком виде НАТО собирается продолжить свою экспансию на Украину – будет ли это включение украинцев в состав альянса или только какой-то косвенный контроль.

«Это уже вопрос практики – как сложится для альянса украинская ситуация. К тому же, неслучайно, что на последнем саммите НАТО в Варшаве присутствовал президент Украины Петр Порошенко, которому там делать нечего, как и лидерам, например, Боливии, Камбоджи или той же Мексики. Тем не менее, Порошенко там место нашли. Все это, впрочем, не говорит о том, что НАТО как-то заботит вопрос целостности Украины или выполнения минских соглашений. Просто речь в первую очередь идет о контроле со стороны альянса над этой стратегически важной страной и о полном выдавливании оттуда российского влияния», – резюмирует Шаповалов.

По мнению Шаповалова, НАТО собирается здесь сорвать большой куш в виде огромных ресурсов и многомиллионного населения Украины, а самое главное – получить контроль над ее протяженной границей с Россией.

Естественно, все эти цели противоречат уставным принципам НАТО, которая позиционирует себя как военная организацией, чьей основной целью является обеспечение безопасности в Европе.

Именно так НАТО воспринимают в большинстве западных стран, из-за чего амбиции альянса по движению на Восток не получают должного понимания среди большинства стран Европы и, более того, даже такие страны как Германия, которая является своего рода локомотивом антироссийских санкций, активно выступает против этого.

По сути своей, только из-за этого внутреннего фактора НАТО еще не подписало каких-то более плотных и обязывающих соглашений с Украиной и Грузией, поскольку никто в Европе не хочет идти на прямую военную конфронтацию с Россией из-за этих бывших республик Советского Союза.

«Здесь нужно понимать, что тот же Столтенберг является номинальной фигурой, а непосредственный контроль над европейскими структурами НАТО принадлежит США. Уровень этого влияния очень велик, а те же европейские лидеры в виде Франции и Германии пребывают сейчас далеко не в лучшем состоянии и заняты, прежде всего, своими внутренними проблемами, а также теми сложностями, которые сейчас выпали на Евросоюз в связи с Brexit», – констатирует Шаповалов.

По этой причине, тема военной составляющей в НАТО полностью отдана на откуп США, из-за чего Вашингтон практически беспрепятственно может сводить всю политику альянса к Украине и, тем самым, провоцировать де-факто, если не новый конфликт в Европе, то, по крайней мере, серьезное усиление напряженности.

Дмитрий Сикорский, ФБА «Экономика сегодня»

По материалам: http://news-front.info/2016/07/14/faktor-ukrainy-s-pomoshhyu-kieva-nato-svodit-dialog-s-rossiej-na-net/