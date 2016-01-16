Евтушенков отказался требовать компенсацию от государства
Основной владелец АФК «Система», миллиардер Владимир Евтушенков 35 не планирует требовать компенсацию ущерба от государства после того, как уголовное дело в отношении него прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Об этом Евтушенков сообщил РБК в четверг, 14 января.
О том, что Евтушенков имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба, сообщается в постановлении Следственного комитета России (СКР) о прекращении дела, рассказал адвокат миллиардера Владимир Козин. Он отметил, что защита Евтушенкова полностью удовлетворена решением следствия.
«А что касается возмещения вреда в результате уголовного преследования, я думаю, вряд ли: во-первых, Владимир Петрович не тот человек, который будет заниматься подобными вопросами. Во-вторых, защита полностью удовлетворена принятым решением. Поэтому, я думаю, что никаких дальнейших движений с нашей стороны не будет», — сказал адвокат радиостанции Business FM.
Уголовное дело в отношении владельца АФК «Система» было возбуждено в 2014 году. Миллиардеру предъявили обвинение в легализации денежных средств при покупке акций «Башнефти» и предприятий башкирского ТЭКа. Три месяца — с середины сентября до середины декабря — Евтушенков находился под домашним арестом. Его освободили вскоре после того, как АФК «Система» передала в собственность государства акции подконтрольной ей «Башнефти». Сделать это компанию обязал арбитражный суд Москвы, по иску Генпрокуратуры постановивший, что приватизация активов башкирского ТЭКа в 1990-е годы прошла с нарушениями.
В четверг, 14 января, АФК «Система» сообщила, что уголовное дело в отношении основного владельца компании прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
По оценке Forbes, обвинения и ренационализация «Башнефти» обошлись Евтушенкову в $6,2 млрд. В 2014 году Евтушенков занимал 15 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии российского Forbes. Его состояние при составлении того рейтинга было оценено в $9 млрд. В рейтинге-2015 Евтушенков переместился на 35 место, а его состояние оценили в $2,8млрд.
По материалам: http://newsland.com/news/detail/id/1674001/
One thought on “Евтушенков отказался требовать компенсацию от государства”
Картинг. Хочу помочь детям!
Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью.
К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела.
Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе.
Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения.
Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость.
В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт.
Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях.
Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной.
Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?!
Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У них в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея.
Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники.
Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение.
«Уважаемые граждане! Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани.
Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли — не поворачивается сказать, просто уничтожили!
Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель.
Вот после этого нам дали помещение, где мы сейчас и базируемся. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей.
Последние двое соревнований пропустили из-за отсутствия денег.
Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок.
Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет, может, кто согласится стать
нашим меценатом. Может, кто-то просто окажет материальную помощь.
Мир не без добрых людей.
Связаться со мной можно через соцсети.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru. Сбор средств можно произвести на
Яндекс 410013054375238
qiwi +79397086879
Сбербанк карта 4276540016094496 Если у кого проблема с переводом. Деньги можно выслать на почте посылкой или отправить в коробке грузовой компанией. Деловые линии. Пек.446012 Самарская обл г. Сызрань
ул Новосибирская 47 Краснов Сергей. Паспортные данные там есть Можно купить технику КАРТИНГИ и отправить по этому адресу ГРУЗОВОЙ КОМПАНИЕЙ.
Мы не сидим. В это тяжелое время не закрываем секцию, не бросаем детей, трудно, но работаем.Делайте добро.Добро к вам вернется. С уважением Сергей.