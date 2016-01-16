Евтушенков отказался требовать компенсацию от государства

Основной владелец АФК «Система», миллиардер Владимир Евтушенков 35 не планирует требовать компенсацию ущерба от государства после того, как уголовное дело в отношении него прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Об этом Евтушенков сообщил РБК в четверг, 14 января.

О том, что Евтушенков имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба, сообщается в постановлении Следственного комитета России (СКР) о прекращении дела, рассказал адвокат миллиардера Владимир Козин. Он отметил, что защита Евтушенкова полностью удовлетворена решением следствия.

«А что касается возмещения вреда в результате уголовного преследования, я думаю, вряд ли: во-первых, Владимир Петрович не тот человек, который будет заниматься подобными вопросами. Во-вторых, защита полностью удовлетворена принятым решением. Поэтому, я думаю, что никаких дальнейших движений с нашей стороны не будет», — сказал адвокат радиостанции Business FM.

Уголовное дело в отношении владельца АФК «Система» было возбуждено в 2014 году. Миллиардеру предъявили обвинение в легализации денежных средств при покупке акций «Башнефти» и предприятий башкирского ТЭКа. Три месяца — с середины сентября до середины декабря — Евтушенков находился под домашним арестом. Его освободили вскоре после того, как АФК «Система» передала в собственность государства акции подконтрольной ей «Башнефти». Сделать это компанию обязал арбитражный суд Москвы, по иску Генпрокуратуры постановивший, что приватизация активов башкирского ТЭКа в 1990-е годы прошла с нарушениями.

В четверг, 14 января, АФК «Система» сообщила, что уголовное дело в отношении основного владельца компании прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

По оценке Forbes, обвинения и ренационализация «Башнефти» обошлись Евтушенкову в $6,2 млрд. В 2014 году Евтушенков занимал 15 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии российского Forbes. Его состояние при составлении того рейтинга было оценено в $9 млрд. В рейтинге-2015 Евтушенков переместился на 35 место, а его состояние оценили в $2,8млрд.

По материалам: http://newsland.com/news/detail/id/1674001/