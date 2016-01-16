Общество 

Евтушенков отказался требовать компенсацию от государства

1 Комментарий

Новость на Newsland: Евтушенков отказался требовать компенсацию от государства

Основной владелец АФК «Система», миллиардер Владимир Евтушенков 35 не планирует требовать компенсацию ущерба от государства после того, как уголовное дело в отношении него прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Об этом Евтушенков сообщил РБК в четверг, 14 января.

О том, что Евтушенков имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба, сообщается в постановлении Следственного комитета России (СКР) о прекращении дела, рассказал адвокат миллиардера Владимир Козин. Он отметил, что защита Евтушенкова полностью удовлетворена решением следствия.

«А что касается возмещения вреда в результате уголовного преследования, я думаю, вряд ли: во-первых, Владимир Петрович не тот человек, который будет заниматься подобными вопросами. Во-вторых, защита полностью удовлетворена принятым решением. Поэтому, я думаю, что никаких дальнейших движений с нашей стороны не будет», — сказал адвокат радиостанции Business FM.

Уголовное дело в отношении владельца АФК «Система» было возбуждено в 2014 году. Миллиардеру предъявили обвинение в легализации денежных средств при покупке акций «Башнефти» и предприятий башкирского ТЭКа. Три месяца — с середины сентября до середины декабря — Евтушенков находился под домашним арестом. Его освободили вскоре после того, как АФК «Система» передала в собственность государства акции подконтрольной ей «Башнефти». Сделать это компанию обязал арбитражный суд Москвы, по иску Генпрокуратуры постановивший, что приватизация активов башкирского ТЭКа в 1990-е годы прошла с нарушениями. 

В четверг, 14 января, АФК «Система» сообщила, что уголовное дело в отношении основного владельца компании прекращено в связи с отсутствием состава преступления. 

По оценке Forbes, обвинения и ренационализация «Башнефти» обошлись Евтушенкову в $6,2 млрд. В 2014 году Евтушенков занимал 15 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии российского Forbes. Его состояние при составлении того рейтинга было оценено в $9 млрд. В рейтинге-2015 Евтушенков переместился на 35 место, а его состояние оценили в $2,8млрд.

По материалам: http://newsland.com/news/detail/id/1674001/

Другие новости:

ws3lfi_1452619503

"Риск терактов возрастает"

0
8itzur_1453640405

Убивший пациента белгородский врач арестован до конца февраля

0
isuc8p_1453273206

Покуситься на святое. Как Сталин пить запрещал

0

One thought on “Евтушенков отказался требовать компенсацию от государства

  • 17.12.2016 at 16:08
    Permalink

    Картинг. Хочу помочь детям!
    Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью.
    К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела.
    Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе.
    Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения.
    Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость.
    В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт.
    Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях.
    Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной.
    Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?!
    Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У них в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея.
    Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники.
    Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение.
    «Уважаемые граждане! Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани.
    Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли — не поворачивается сказать, просто уничтожили!
    Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель.
    Вот после этого нам дали помещение, где мы сейчас и базируемся. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей.
    Последние двое соревнований пропустили из-за отсутствия денег.
    Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок.
    Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет, может, кто согласится стать
    нашим меценатом. Может, кто-то просто окажет материальную помощь.
    Мир не без добрых людей.
    Связаться со мной можно через соцсети.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru. Сбор средств можно произвести на
    Яндекс 410013054375238
    qiwi +79397086879
    Сбербанк карта 4276540016094496 Если у кого проблема с переводом. Деньги можно выслать на почте посылкой или отправить в коробке грузовой компанией. Деловые линии. Пек.446012 Самарская обл г. Сызрань
    ул Новосибирская 47 Краснов Сергей. Паспортные данные там есть Можно купить технику КАРТИНГИ и отправить по этому адресу ГРУЗОВОЙ КОМПАНИЕЙ.
    Мы не сидим. В это тяжелое время не закрываем секцию, не бросаем детей, трудно, но работаем.Делайте добро.Добро к вам вернется. С уважением Сергей.

    Reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *