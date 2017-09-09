Еврозрада: немецкий министр встаёт на сторону «российского агрессора», — Die Welt

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль уже давно известен тем, что выступает с инициативами по ослаблению западной санкционной политики в отношении России. Однако, как пишет Die Welt, поддерживая предложения Путина по размещению миротворцев в Донбассе, министр показывает, что он открыто хочет «встать на сторону российского агрессора».

Уже довольно давно федеральный министр иностранных дел Зигмар Габриэль обратил на себя внимание инициативами по ослаблению западной санкционной политики в отношении России. Однако, как пишет Die Welt, сейчас кажется, что министр иностранных дел открыто хочет «встать на сторону российского агрессора», поскольку становится «некритичным рупором» недавнего пропагандистского манёвра Путина.

Как отмечает немецкое издание, предложение Путина, в соответствии с которым миротворческие войска ООН должны следить за соблюдением режима прекращения огня на территории военных действий на востоке Украины, Габриэль хочет «поощрить» отменой санкций.

«Это выглядит так, будто он только и ждал какого-либо „конструктивного“ знака из Москвы, чтобы преподнести главе Кремля на блюдечке с голубой каёмочкой свой отказ от солидарности с Украиной, которая борется за сохранение суверенитета», — пишет автор статьи.

По представлению Путина, «голубые каски» должны быть размещены только на непосредственной линии фронта, а не на территории всего Донбасса,​ а «наместники российских оккупантов» должны быть вовлечены в обсуждение соответствующих соглашений. Как пишет Die Welt, всё это означало бы «фактическое международное признание российской оккупации украинской государственной территории и укрепление восточноукраинского марионеточного режима Кремля».

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Как заключает издание, остаётся вопрос, что побудило Габриэля поддержать план Путина и пойти вразрез с позицией собственного правительства, открыто демонстрируя такую нелояльность. Вероятно, уверенности высказываниям Габриэля придало вхождение его наставника Герхарда Шрёдера в российский концерн «Роснефть», и именно поэтому для Габриэля «исчез ещё один порог стыдливости при сближении с российской диктатурой».

«Для отставки министра предоставляется достаточно оснований. А для Меркель это стало бы возможностью незадолго до окончания работы большой коалиции продемонстрировать ещё один знак силы и решительности», — подводит итог Die Welt.