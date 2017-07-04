Украина 

Евросоюз требует срочно реформировать СБУ 

0 коментариев
Евросоюз требует срочно реформировать СБУ  | Русская весна

Евросоюз призывает как можно быстрее реформировать Службу безопасности Украины.

Об этом в ходе 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве заявил глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Посол подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее тех функций, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.

«СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно как можно быстрее обеспечить, чтобы СБУ сосредотачивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам», — заявил Мингарелли. В частности, по его словам, одной из таких функций является борьба с коррупцией.

Читайте также: ВАЖНО: Разведка ополчения взяла в плен высокопоставленного офицера ВСУ (ВИДЕО)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499181126

Другие новости:

f0jdpd_1461985205

Украина начинает выполнять американский ультиматум

0
7uphck_1472080564

Украинский парадокс: Майдан как победа России. Сергей Ильченко

0
8j2e30_1455285003

В ВСУ критическая ситуация с пьянством, самоубийствами и преступностью, — солдатские матери Украины

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *