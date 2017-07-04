Евросоюз требует срочно реформировать СБУ 

Евросоюз призывает как можно быстрее реформировать Службу безопасности Украины.

Об этом в ходе 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве заявил глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Посол подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее тех функций, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.

«СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно как можно быстрее обеспечить, чтобы СБУ сосредотачивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам», — заявил Мингарелли. В частности, по его словам, одной из таких функций является борьба с коррупцией.

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