Евросоюз раскритиковал блокаду Донбасса

Евросоюз раскритиковал блокаду железнодорожного сообщения в Донбассе и призвал ее прекратить.

Об этом заявила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Коциянчич.

Она отметила, что блокада противоречит «очень необходимому инклюзивному подходу» к людям, которые живут в Донбассе.

«Ответственные за начало блокады должны немедленно ее прекратить. Власть же должна решить эту проблему в приоритетном порядке», — сказала Коциянич.

В ЕС также подчеркнули, что блокада уменьшает объемы поставок угля из Республик, из-за чего функционирование крупнейших электростанций на Украине может оказаться под угрозой.

«Это может привести к серьезному энергетическому кризису в стране, который повредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения. Учитывая это, план мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, принятый Кабинетом министров Украины в январе, является важным, потому что облегчит жизнь местного населения», — отметила Коциянчич.

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