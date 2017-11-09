Украина 

Евросоюз призывает Украину, Грузию и Молдавию обновить политические элиты

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Евросоюз призывает Украину, Грузию и Молдавию обновить политические элиты | Русская весна

Аналитический центр Европарламента опубликовал отчёт о реализации реформ избирательной системы в Грузии, Молдавии и на Украине, в котором отмечаются сложности проведения изменений из-за внутренних проблем в этих странах.

По мнению авторов документа, Грузия, Молдавия и Украина нуждаются в «обновлении политических элит».

«Чтобы ситуация изменилась, требуется обновление политических элит. Необходимо, чтобы на политической арене появились новые лица, реагирующие на проблемы, которые беспокоят общественность, и представляющие интересы граждан, а не бизнеса», — говорится в докладе.

Также подчёркивается слабость политических партий, которые чаще всего объединяются вокруг крупных бизнесменов и олигархов.

«Политические партии чаще завязаны на персоналиях, а не на политической платформе или идеологии. Партии отличаются слабостью, нередко — отсутствием работающих внутренних структур и механизмов ответственного принятия решений», — отмечается в документе.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510251799

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