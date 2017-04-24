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Евросоюз назвал Россию основной угрозой для Черноморского региона

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Евросоюз назвал Россию основной угрозой для Черноморского региона | Русская весна

Глава Представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Россия является основной угрозой для Черноморского региона. 

«Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе», — сказал он на заседании международного круглого стола в Киеве.

При этом он отметил, что «нужно усиливать наши отношения с Россией, улучшать сотрудничество». 

По его словам, присоединение Крыма стало основным средством, которое помогло России усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, и это является для Евросоюза серьезным поводом для беспокойства.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493038431

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