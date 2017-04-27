Европу спасала Россия, а не Америка, — СМИ Швеции

Журналист Рольф Нильссон отвечает на публикацию Леннарта Арвидссона в Kristianstadsbladet от 15 апреля «Рост российских вооружений страшнее, чем американских».

Леннарт Арвидссон (Lennart Arvidsson) начинает с того, что высказывает подозрения, что мы — те, кто против членства в НАТО, — сговорились и пишем свои статьи, стараясь дискредитировать сотрудничество с другими западными странами. В следующем же предложении он сам это и опровергает.

С чего вообще Леннарт Арвидссон взял, что я выступаю против сотрудничества с западными странами? Мы — члены и ЕС, и Северного совета, и ООН и так далее. Я бы как раз скорее буржуазной прессе приписал согласованную агитацию за вступление в НАТО.

Леннарт Арвидссон пишет, что я «много пишу о чем попало», и что я ярый приверженец техники «какнасчётизма». Таким образом, он сам использует прием этой самой техники, вместо того чтобы ответить на объективные аргументы!

Но перейдем к теме. США за последние сто лет спасли Европу не менее трех раз, пишет Леннарт Арвидссон. Это когда же?

Факт состоит в том, что во Вторую мировую войну Советский Союз потерял 13,6 миллионов солдат и шесть миллионов гражданских (помимо миллиона евреев, которые были уничтожены немцами). США за время войны в Европе потеряли 170 тысяч солдат, а Великобритания — 678 тысяч (по данным Википедии). Германия проиграла войну благодаря жертвам Советского Союза!

Давно пора просветиться насчет действий США в войне, а затем и после войны: в Югославии, в Афганистане в 2001 году и в НАТО. Перестаньте смотреть на мир через очки НАТО и попытайтесь посмотреть на него с точки зрения России и других, осознав, как выглядит эта агрессивная сверхвласть с ее постоянными бомбардировками, атаками беспилотников и гигантскими затратами на вооружения.

Первый генеральный секретарь НАТО лорд Исмей (Ismay) сказал, что цель организации — «держать Россию снаружи, Америку внутри, а Германию внизу».

А по поводу России Ян Гийу (Jan Guillou) проницательно писал в Aftonbladet: «Что именно Россия выиграет в результате войны против Прибалтики, то есть НАТО, и Готланда?

Чем она рискует, достаточно очевидно: торговая война против всего ЕС, возможно, вооруженный конфликт с НАТО, нарушение экспорта нефти и газа — очень большой счет, который может привести к экономическому кризису.

Но ради чего? Ради удовольствия прижать к ногтю дерзких прибалтов? Еще больше территории, железной руды и елового леса?»

Я считаю, что Швеция, вместо того чтобы вступать в НАТО, должна развивать мирное сотрудничество со всеми странами Балтийского региона. Это касается экологической деятельности, культурного обмена, общих научно-исследовательских мероприятий и так далее.

Заканчивайте служить на побегушках у США и сделайте ставку на мир, снижение напряженности и справедливость. Мирный и дружелюбный диалог с Россией, используя ООН в качестве арены. Забудьте о членстве в НАТО!

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