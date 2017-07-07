Европейцы обратились к Путину: «Хоть ты и коммунист, но спасти нас больше некому»

«Дорогой Владимир Путин, окажи нам услугу и пришли в Рим своих казаков, атомные подлодки или, хотя бы, пару эскадрилий истребителей. Хоть Вы и коммунист, но больше нас спасти некому. Правители Европы занимаются планомерным уничтожением итальянцев и других европейских народов, которые придерживаются консервативных и традиционных ценностей». С таким обращением к президенту России обратилось от имени своих читателей одна из крупнейших газет Италии Il Giornale.

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По мнению журналистов издания, в Италии и ряде других государств Европы отношение к толерантной политике Брюсселя резко изменилось, а люди теперь хотят спокойной и размеренной жизни. Они устали от миллионов нелегальных мигрантов, которые строят тысячи нелегальных «мечетей», где такие же нелегальные «имамы» призывают свою паству совершать многочисленные теракты. Больше всего итальянцев возмущает тот факт, что этим террористическим ячейкам потакает местное правительство, которое называет их беженцами и содержит на деньги налогоплательщиков.

Не меньше возмущают журналистов и разнообразные секс-меньшинства, которые диктуют абсолютному большинству европейцев, как им следует жить и воспитывать своих детей. В Il Giornale подчёркивают, что и этой категории граждан во всём потакает Брюссель и власти Италии, в то время как к просьбам простых итальянцев никто не прислушивается.

Третьей и главной проблемой названы США. Америка давно взяла под контроль всю экономику еврозоны, благодаря чему и имеет возможность ставить на руководящие посты безвольных и слабых политиков, которые и виновны в сложившейся ситуации, заявляет Il Giornale.

От всех этих проблем Европу может избавить только Россия, которая уже не раз спасала местные народы от тиранов, деспотов и проходимцев. У Владимира Путина есть все возможности, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Более того, его действия с радостью поддержат миллионы простых европейцев, к призывам которых долгие годы оставались глухи «прогрессивные» политики, подчеркнули журналисты. Российский президент может в короткий срок построить новую Европу, но нужна ли она ему? Таким вопросом в итоге задаются журналисты издания.



Источник: https://inforeactor.ru/85468-evropeicy-obratilis-k-putinu-hot-ty-i-kommunist-no-spasti-nas-bolshe-nekomu

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/19386/-