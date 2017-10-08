Европа стала заложницей антироссийских санкций, — СМИ США

Антироссийские санкции США дамокловым мечом нависли над экономическими отношениями Европы и России, пишет на страницах немецкоязычного сайта Huffington Post член Германо-Российского форума Александр Рар. По его мнению, Евросоюз стал заложником американской политики и рискует полностью утратить свою независимость.

«Слава Богу, что американская истерия по поводу российского вмешательства в западные выборы не затронула выборы в бундестаг», — пишет на страницах немецкоязычного сайта Huffington Post член Германо-Российского форума Александр Рар. Большинство граждан ФРГ выступает за нормализацию отношений с Россией и отказывается от образа врага, который некоторые политики навязывали им во время предвыборной борьбы, отмечает автор.

За исключением зелёных все избравшиеся в бундестаг партии выступают за улучшение отношений с Москвой, особенно лидеры Свободной демократической партии (СвДП) и баварские политики от Христианско-социального союза (ХСС). Экономика также ощущает позитивный тренд. Крупные немецкие предприятия договорились о реализации инвестиционных проектов в России. Восточный комитет германской экономики возобновил тесное сотрудничество с Москвой.

К тому же российская экономика вновь вступила в фазу роста, продолжает издание. Государственный бюджет консолидирован, уровень инфляции низкий, объём валютных резервов достиг докризисного уровня. Кремль посылает положительные сигналы. Когда российские власти приступят к реализации своих планов по приватизации, немецкие компании окажутся в первых рядах, поясняет Рар. При этом нетерпение проявляет не только бизнес в Германии, но и австрийские, а также турецкие предприниматели.

Однако всё ещё предстоит преодолеть «высокие барьеры», подчёркивает автор. Тема санкций до сих пор не закрыта. Даже напротив.

Против воли собственного президента американский конгресс принял новые штрафные меры против российского сырьевого сектора, навредив тем самым и западным предприятиям, которые сотрудничают с Москвой.

Представители немецкой экономики опасаются, что из страха перед «санкционным рычагом» США большинство европейских фирм выйдут из просуществовавшего десятилетия энергетического альянса с Россией.

Немецкие власти выступают против ужесточения антироссийских санкций, утверждая, что эти действия нарушают европейские интересы в сфере энергообеспечения, но пока что Берлин воюет в одиночку.

Остальные страны ЕС и в первую очередь Франция молчат, а некоторые среднеевропейские государства даже поддерживают жёсткие меры США в отношении России. Факт заключается в том, что избавиться от американских санкций не получится, констатирует Рар. Они, как дамоклов меч, будут висеть над российско-европейскими экономическими отношениями. Они будут действовать даже тогда, когда ЕС отменит свои штрафные меры.

«О каком возобновлении экономических отношений между Германией и Россией вообще можно говорить в такой безвыходной ситуации?» — задаётся вопросом автор.

«Европа и в первую очередь Германия стали заложниками новой экономической войны, которую США ведёт против России. К сожалению, за прошедшие два года Германия и Франция так и не смогли добиться успеха в минском мирном процессе. Вместо того чтобы взять на себя роль настоящих посредников, Берлин и Париж отстаивали исключительно проукраинские интересы. С моральной точки зрения, это можно понять, но с точки зрения реальной политики — это ошибка», — пишет Рар.

Теперь возникла серьёзная угроза, что США потеснят Германию и Францию в сфере урегулирования украинского кризиса. У Эммануэля Макрона сейчас нет времени на внешнюю политику. Он сосредоточен на решении внутригосударственных задач.

С той же проблемой столкнулась Ангела Меркель. Вместо грандиозной победы на выборах, которая наделила бы её неограниченными полномочиями, сделав предводительницей Европы и, возможно, даже всего Запада, она вынуждена бороться за своё политическое существование. Если созданию так называемой ямайской коалиции* помешают политические разногласия среди партий, то она может лишиться своего поста.

Ангеле Меркель нельзя перепоручать Штатам урегулирование украинского кризиса, настаивает Рар. Тогда ЕС навсегда утратит свою независимость в вопросах внешней политики и политики безопасности. Нельзя позволить Киеву и Вашингтону заболтать российское предложение по отправке миротворцев ООН на восток Украины, подчёркивает автор.

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* «Ямайка-коалиция» — немецкая фраза, обозначающая коалицию трёх партий: ХДС/ХСС, СвДП и зелёных. Происхождение выражения связано с государственным флагом Ямайки, цвета которого соответствуют партийным цветам ХДС/ХСС (чёрный), СвДП (жёлтый) и зелёных (зелёный) (прим. ред.).