Евроассоциация нанесла Украине огромный ущерб, — New York Times

С начала экономической интеграции Киева с Евросоюзом прошел уже почти год, и он стал весьма непростым для украинского сельского хозяйства, пишет New York Times.

Огромный ущерб этому сектору украинской экономики наносят квоты на поставки продукции, устанавливаемые Евросоюзом.

По ряду экономических и политических причин после распада СССР едва ли не единственной по-настоящему успешной отраслью в Украине оказалось птицеводство, говорится в статье. В качестве примера издание приводит успех компании «Авангард», которая ежегодно производила миллиарды яиц, причем по значительно более низкой себестоимости, чем конкуренты из Польши и Германии.

Однако когда соглашение о зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом вступило в силу, оказалось, что, хотя лидеры ЕС были рады приветствовать поворот Украины на Запад, сельскохозяйственному сектору экономики страны это выгод не принесло.

«Европа могла бы открыть свои границы гораздо шире», — цитирует издание главу Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

Квоты на беспошлинный ввоз товаров оказались крайне низкими — при том, что на продукцию сельскохозяйственного сектора приходится 40% украинского экспорта. Например, годовая квота на ввоз меда в ЕС была выбрана за полтора месяца, а яиц разрешили ввозить настолько мало, что один «Авангард» может исчерпать квоту, экспортируя всего лишь 1,5% от объема своего ежегодного производства — и это не говоря о других компаниях, пишет New York Times.

Помимо того, что двери в Европу так и не открылись, Украина испортила и отношения с Россией, что также больно ударило по аграрному сектору страны, подчеркивает автор статьи. В отрасли начался кризис — тот же «Авангард» лишился почти 7,5 миллионов кур и семи ферм. Но беда не приходит одна — в связи с ситуацией на Ближнем Востоке поставки в этот регион практически прекратились, хотя еще в 2013 украинские производители ввозили 800 миллионов яиц только в Ирак.

Проблемы лишь усугубляются, говорит глава совета директоров «Авангарда» Олег Бахматюк.

«Нам нужны инвестиции, — приводит его слова New York Times. — Мы теряем наши экспортные рынки. Как аграрная страна мы только деградируем».

Избрание Дональда Трампа президентом США вызвало вопросы о том, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину. В самой Европе соглашения об ассоциации с Украиной тоже воспринимают неоднозначно — об этом, например, свидетельствует результат референдума в Нидерландах, состоявшегося весной 2016 года. В целом, перспективы процесса евроассоциации выглядит крайне туманными, подводит итог автор статьи.

На Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Условия функционирования ЗСТ предусматривают торговлю между Украиной и ЕС по преференциальным тарифам в пределах определенных квот. Поставки свыше квот осуществляются по общим тарифам. При этом в рамках соглашения Украина ввела для ЕС квоты только на три вида продукции — свинину, мясо птицы и сахар, тогда как ЕС ввел такие квоты на 36 видов украинских товаров.

Россия вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.