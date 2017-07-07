Евро превысил 69 рублей впервые с осени

На открытии торгов на Московской бирже курс евро впервые с 30 ноября преодолел 69 руб.

Также снижался курс российской валюты к доллару. В первые минуты курс доллара составил 60,47 руб.

Затем динамика немного смягчилась, евро оказался незначительно ниже отметки в 69 руб., торгуясь ниже на 2-3 коп., а доллар торгуется вокруг 60,4 руб.

Рубль снижается к евро и доллару из-за падения цен на нефть на фоне увеличения добычи в США. Кроме того, Минфин в последнее время не очень удачно проводит аукционы ОФЗ, что может быть свидетельством снижения интереса к российскому долгу.

Сегодня трейдеры не будут делать резких движений, стараясь внимательно следить за саммитом G20 и встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

Если Путин переиграет американского президента, чего всерьез опасаются американские дипломаты, доллар может вновь оказаться ниже 60 рублей.

При этом реакция рубля на события на саммите последует уже на следующей неделе. Эксперты отмечают, что равновесным значения для рубля сейчас может быть диапазон 62-64 за доллар, который устроит бюджет и экспортеров, но не нанесет серьезного ущерба потребительской активности и инфляции.

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