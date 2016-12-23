Евгения Феофилактова рассказала об истинной причине развода с мужем

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова решила озвучить истинную причину расставания с супругом Антоном Гусевым. Женя призналась, что Антон частенько погуливал налево, а после ухода с проекта Виктории Романец стал проводить с ней очень много времени.

Напомним, что Виктория, будучи участницей «Дома-2», находилась в паре с Андреем Черкасовым. Однако, довольно крепкие отношения так и не закончились свадьбой. Романец ушла с проекта и продолжила общение со своим старым приятелем Антоном Гусевым.

Евгения забрала сына и ушла от Антона еще в середине сентября. Она пока не планирует новых романов, хотя и не обделена вниманием богатых поклонников. Но основной своей задачей на данный момент она считает воспитание сына Даниэля. Женя сожалеет, что лишила мальчика отца, но не может простить мужу предательство.



Разве измена мужа – это не беспредел? Конечно, я не ловила Антона за руку, не могу утверждать на сто процентов, но есть вероятность, что супруг начал встречаться с Романец будучи в браке. Мало того, возможно, она у него не первая. Могу сказать, что моей вины тут нет, я жила семьей, а Антону, видимо, захотелось чего-то еще. Самое главное, чтобы потом он не пожалел, что променял семейное счастье на мимолетное увлечение

— считает Евгения.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/evgeniya-feofilaktova-rasskazala-ob-istinnoy-prichine-razvoda-s-muzhem.html