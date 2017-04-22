Евгений Плющенко шокировал ценами у себя в школе фигурного катания

Не так давно Евгений Плющенко, наконец, решил завершить спортивную карьеру и перейти на тренерскую работу. С огромным пафосом была открыта школа фигурного катания Плющенко, куда уже в начале апреля родители стройными рядами повели своих малышей.

Сегодня в СМИ были обнародованы цены на услуги олимпийского чемпиона в качестве тренера. Оказывается, тренироваться у звезды такого уровня могут себе позволить только дети очень состоятельных родителей, ведь за месяц занятий нужно заплатить 150 тысяч рублей! Но это, конечно, за самые «крутые» тренировки. Средние занятия обойдутся в 90 тысяч, а самые простые — в 60 тысяч рублей.

Впрочем, мало найдется и тех, кто сможет осилить даже самые «дешевые» уроки от Евгения Плющенко…

Сам спортсмен пока не дал никаких комментариев по поводу ценовой политики в своей школе, однако предприимчивая Яна Рудковская объяснила любопытным журналистам, что это вполне разумная цена:

Я плачу репетиторам своих детей по две тысячи за занятия. За 3,5 тысячи рублей занимается фитнесом средний сын. Старший сын играет в гольф — 3 тысячи мы платим тренеру по гольфу. 150 — это за 68 тренировок, примерно по 2 тысячи. Это дорого, или он должен бесплатно обучать?

Ну что ж, теперь все понятно. Раз уж Яна Рудковская платит за репетиторов по 2 тысячи, то и среднестатистический обыватель вполне может раскошелиться на тренировку не у абы-какого преподавателя а у самого великого Плющенко…

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/evgenij-plyushhenko-shokiroval-tsenami-u-sebya-v-shkole-figurnogo-kataniya.html