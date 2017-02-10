Евгений Папунаишвили поделился воспоминаниями о романе с Собчак

Недавно известный хореограф Евгений Папунаишвили стал гостем авторской программы Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Естественно, ведущая не могла не задать ему вопрос о романе с Ксенией Собчак, который случился еще в 2010 году во время их участия в шоу «Танцы со звездами».

Зрители тогда сразу обратили внимание, что Ксению и Евгения связывает не только общее стремление к победе в проекте, но и что-то более личное. Собчак как всегда ушла от ответа, заявив, что после их недолгих отношений ей вообще перехотелось выходить когда-либо замуж. А вот у Евгения с тех пор остались самые теплые воспоминания о своей партнерше:

Говорить, что этого не было… Много было счастливых периодов в жизни, и это был один из самых счастливых. У меня сейчас прекрасная жизнь, прекрасные отношения. У нее – прекрасная семья. Это здорово!

Напомним, что хореограф уже несколько лет счастлив в браке с итальянкой Салимой Бижабер, которую называет «потрясающим человечком» и «малышкой».

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/evgeniy-papunaishvili-podelilsya-vospominaniyami-o-romane-s-sobchak.html