Евгений Бень: Религия в кривом зеркале радикальной одержимости

Политолог Евгений Бень в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Стоит обратить внимание на главный изъян и тяжелый камень, который лежит на внешней и внутренней политике сегодняшней Украины. Этот камень связан с нетерпимостью, которая ведет к одержимости. Это не просто слова, не просто риторика», — сказал Евгений Бень.

«Если мы обратим внимание на систему заявлений украинских политиков за последние годы, и Порошенко, и Тимошенко, и Гройсмана, и Саакашвили, то подавляющее большинство их громких слов связано с биологическим неприятием России – российских ценностей, названий и так далее», — добавил он.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: http://news-front.info/2017/02/08/evgenij-ben-religiya-v-krivom-zerkale-radikalnoj-oderzhimosti/