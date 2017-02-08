Эвелина Бледанс «утомила» поклонников своей новой грудью

Не так давно поклонники Эвелины Бледанс обнаружили, что их любимица подкорректировала форму груди и заодно увеличила ее размер. Свои новые выдающиеся формы Эвелина с гордостью продемонстрировала на пляжных фотографиях, сделанных во время отдыха в Таиланде. Похоже, актриса осталась настолько довольна результатом своего похода к пластическому хирургу, что снимки новой груди заполонили весь ее Инстаграм.

Сначала подписчики доброжелательно отнеслись к желанию 47-летней Бледанс похвастаться сексуальным бюстом, но с каждым днем раздраженных комментариев на ее странице становится все больше:

Эвелина, мы поняли уже, что у вас красивая грудь, так зачем ее постоянно демонстрировать? Ты уже не знаешь, где свои сиськи достать А сиськи обязательно надо показывать?! Цветы очень красивые!

Напомним, что раньше актриса была противницей хирургических операций по увеличению груди и заявляла, что ее вполне устраивает натуральная, с помощью которой она выкормила двух детей.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/evelina-bledans-utomila-poklonnikov-svoey-novoy-grudyu.html